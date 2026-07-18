مبابي يوجه رسالة لديديه ديشامب قبل مواجهة إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث

وجه كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني ومنتخب فرنسا، رسالة لديديه ديشامب، المدير الفني للديوك، قبل مواجهة إنجلترا، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026.

وكتب مبابي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلًا: “اليوم هو يومك الأخير، أنت من أغدقت علينا الكثير، كان بإمكاننا أن نقدم لك نهاية أفضل، لكننا لم نوفق”.

وأضاف: “من الصعب وصف ما قدمته على مدار 14 عامًا، فقد كنتَ عنصرًا أساسيًا في نهضة هذا الفريق، لم يُقدّر الناس عظمتك حق قدرها، لكن الزمن والتاريخ سيُخلّدان ذلك”.

رسالة مبابي

وواصل: “شكرًا لك على منحي فرصة تمثيل بلادي على أكبر مسرح رياضي طوال هذه السنوات، أشعر بالفخر لوقوفي إلى جانب أحد أعظم أساطير بلادنا، ولن أنسى أبدًا كل ما عشنا وحققناه معًا”.

واختتم: “أتمنى لك التوفيق في مغامرتك الجديدة، وشكرًا لك مجددًا على كل ما قدمته لهذا القميص الذي يعني لنا الكثير”.