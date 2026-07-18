خالد طلعت يشيد بكاموش: سجل أول أهدافه بعد 5 دقائق فقط من مشاركته

أشاد الإعلامي خالد طلعت بما قدمه اللاعب كاموش في ظهوره الأول مع فريقه الجديد بالدوري النرويجي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مؤكدًا أن اللاعب ترك بصمة سريعة رغم مشاركته لدقائق معدودة.

وكتب خالد طلعت: "صدق أو لا تصدق.. كاموش في أول مباراة ليه مع فريقه الجديد في الدوري النرويجي نزل بديل في الدقيقة 89، لعب 5 دقايق بس.. سجل أول أهدافه بطريقة رائعة".

ويعد هذا الظهور بداية مثالية لكاموش مع ناديه الجديد، بعدما نجح في استغلال الفرصة التي حصل عليها وسجل هدفًا لافتًا في أول مشاركة رسمية، ليبعث برسالة قوية عن جاهزيته وقدرته على التأثير مع فريقه منذ اللحظات الأولى.