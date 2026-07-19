«مبابي» يعادل «ميسي» في صدارة هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 21 هدفًا

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم، بعدما نجح في تسجيل هدف منتخب بلاده الأول أمام إنجلترا خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2026، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفًا في تاريخ مشاركاته بالمونديال.



وجاء هدف مبابي في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر اللقاء، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة داخل الشباك، ليمنح المنتخب الفرنسي بداية قوية في الشوط الثاني ويقلص النتيجة إلى أربعة أهداف مقابل هدف.

ولم يكتف المنتخب الفرنسي بذلك، بل واصل ضغطه الهجومي على دفاعات إنجلترا، لينجح برادلي باركولا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والخمسين، مستفيدًا من هجمة سريعة أنهاها بنجاح داخل المرمى، لتصبح النتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ويعيد الأمل إلى الديوك في إمكانية العودة خلال ما تبقى من زمن المباراة.

وبعد الهدفين، فرض المنتخب الفرنسي سيطرة واضحة على مجريات اللعب، وكثف محاولاته الهجومية بحثًا عن تسجيل هدف ثالث يقلص الفارق أكثر، في المقابل حاول المنتخب الإنجليزي استعادة توازنه والعودة إلى فرض سيطرته على اللقاء، من أجل الحفاظ على تقدمه وتأمين الفوز بالمركز الثالث في البطولة.

وكان الشوط الأول قد شهد تفوقًا إنجليزيًا كبيرًا، بعدما أنهى الأسود الثلاثة النصف الأول من المباراة متقدمين بأربعة أهداف دون رد. وافتتح ديكلان رايس التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز إزري كونسا النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشرة، ثم تألق بوكايو ساكا بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة السابعة والثلاثين، قبل أن يختتم أهداف الشوط الأول بإضافة الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وتبقى الأنظار متجهة إلى الدقائق المتبقية من المواجهة، في ظل إصرار المنتخب الفرنسي على مواصلة الضغط وتقليص الفارق، بينما يتمسك المنتخب الإنجليزي بأفضليته الكبيرة من أجل إنهاء البطولة بالحصول على المركز الثالث، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات عديدة، إلى جانب الإنجاز التاريخي الذي حققه كيليان مبابي بمعادلة رقم ليونيل ميسي في صدارة هدافي كأس العالم.