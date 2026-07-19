«المندوه»: ضد رحيل معتمد جمال وأرى أنه يستحق التواجد في الموسم الجديد

أشاد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بالدور الذي قدمه معتمد جمال داخل القلعة البيضاء، مؤكدًا أنه يستحق التقدير على ما بذله من جهود خلال الفترة الماضية.

وقال، في تصريحات لبرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، مع الإعلامية سهام صالح، إنه يوجه التحية لمعتمد جمال، ويرى أنه يستحق الاستمرار في العمل داخل النادي، معبرًا عن رفضه لفكرة رحيله في الوقت الحالي.

وأضاف أن الكفاءات التي أثبتت نجاحها داخل الزمالك يجب الحفاظ عليها والاستفادة من خبراتها، بما يخدم استقرار النادي ويعزز مسيرة الفريق خلال المرحلة المقبلة.