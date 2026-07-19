قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميًا.. ديشامب يودع تدريب منتخب فرنسا بعد نهاية مشواره في مونديال 2026
القاهرة 37.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 19 يوليو 2026
الكهرباء لأصحاب المحال التجارية : احذروا هذا التوقيت
لا قتل ولا سموم.. خبير يكشف تفاصيل خطة الدولة للتعامل مع كلاب الشوارع
الأرجنتين على موعد مع التاريخ.. إنجاز برازيلي ينتظر التانجو أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026
حريق قرب السكك الحديدية يشل حركة القطارات في عدة محطات مركزية بإسرائيل
الفرصة قائمة.. شوبير يكشف سبب تأجيل مناقشة مقترح زيادة مقاعد أفريقيا
نهائي كأس العالم 2026.. إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة
إعلام عبري: الولايات المتحدة ترسل طائرات مقاتلة إضافية إلى المنطقة
كيفية ختم الصلوات بالأذكار والتسابيح.. كنوز لا تغفل عنها
حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19 يوليو 2026 في القاهرة والمحافظات
أفضل أذكار الصباح التي قالها النبي .. رددها كل يوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأرجنتين على موعد مع التاريخ.. إنجاز برازيلي ينتظر التانجو أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026

الأرجنتين
الأرجنتين
محمد سمير

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيو جيرسي، في نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى منتخب "التانجو" إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ البطولة.

إنجاز تاريخي ينتظر الأرجنتين 

وقدم المنتخب الأرجنتيني مشوارًا استثنائيًا في النسخة الحالية، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السبع، ليصبح على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب كأس العالم دون أي تعثر.

وفي حال نجح منتخب الأرجنتين في حصد اللقب، سيصبح أول منتخب يحقق كأس العالم بالعلامة الكاملة منذ إنجاز البرازيل في نسخة 2002، عندما توج بالبطولة بعد الفوز في جميع مبارياته.

ولن يقتصر الإنجاز على التتويج فقط، إذ سيصل "التانجو" إلى انتصاره الثامن تواليًا في نهائيات كأس العالم، ليحقق ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البطولة، خلف منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسي بـ11 فوزًا متتاليًا بين نسختي 2002 و2006.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في استثمار مستوياته المميزة خلال البطولة، وإنهاء مشواره التاريخي بالتتويج باللقب العالمي، معادلاً أحد أبرز الإنجازات في تاريخ كأس العالم.
 

الأرجنتين إسبانيا مونديال 2026 نهائي مونديال 2026 نهائي كأس العالم 2026 الأرجنتين وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان والمخرج أحمد جلال عبدالقوي

شقيق الفنان أحمد جلال عبدالقوي ينعيه بكلمات مؤثرة: «مع السلامة يا أخي الأصغر»

احمد جلال

وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان

احمد جلال

مسألة وقت .. آخر كلمات أحمد جلال عبد القوي قبل رحيله تهز مواقع التواصل الاجتماعي

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبد القوي يثير قلق متابعيه

منشور غامض على حساب أحمد جلال عبدالقوي يُثير قلق متابعيه

الطقس غدا - القبة الحرارية

الحرارة تلامس 50 درجة لأول مرة.. هل تتأثر مصر بالقبة الحرارية التي تضرب المنطقة؟

سعر الدولار اليوم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي فوق الـ55 مليارًا

إنستاباي

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

احمد جلال

قبل ساعات من رحيله.. أحمد جلال عبد القوي يتوقع وفاته.. الوقت عامل مهم في كل الأحوال

ترشيحاتنا

حريق دار للأيتام في الجزائر

الأزهر يعزي الجزائر في ضحايا حريق دار للأيتام ويعلن تضامنه الكامل مع عائلاتهم

الدكتور علي جمعة

صحيفة عمرها 14 قرنًا.. علي جمعة يكشف دور التابعين في تدوين السنة النبوية

دار الإفتاء

حكم عمل المرأة بالتعليم والتدريس والإفتاء.. دار الإفتاء تجيب

بالصور

جوري بكر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

على البحر .. كارولين عزمي تخطف الأنظار بظهورها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فستان صيفي.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد