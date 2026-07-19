الأرجنتين على موعد مع التاريخ.. إنجاز برازيلي ينتظر التانجو أمام إسبانيا في نهائي مونديال 2026

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، مساء الأحد، على ملعب نيويورك نيو جيرسي، في نهائي كأس العالم 2026، حيث يسعى منتخب "التانجو" إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخ البطولة.

إنجاز تاريخي ينتظر الأرجنتين

وقدم المنتخب الأرجنتيني مشوارًا استثنائيًا في النسخة الحالية، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته السبع، ليصبح على بعد انتصار واحد من التتويج بلقب كأس العالم دون أي تعثر.

وفي حال نجح منتخب الأرجنتين في حصد اللقب، سيصبح أول منتخب يحقق كأس العالم بالعلامة الكاملة منذ إنجاز البرازيل في نسخة 2002، عندما توج بالبطولة بعد الفوز في جميع مبارياته.

ولن يقتصر الإنجاز على التتويج فقط، إذ سيصل "التانجو" إلى انتصاره الثامن تواليًا في نهائيات كأس العالم، ليحقق ثاني أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ البطولة، خلف منتخب البرازيل صاحب الرقم القياسي بـ11 فوزًا متتاليًا بين نسختي 2002 و2006.

ويأمل المنتخب الأرجنتيني في استثمار مستوياته المميزة خلال البطولة، وإنهاء مشواره التاريخي بالتتويج باللقب العالمي، معادلاً أحد أبرز الإنجازات في تاريخ كأس العالم.

