نهائي كأس العالم 2026.. إسبانيا والأرجنتين في صدام تاريخي على عرش الكرة العالمية الليلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة إلى ملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي الأمريكية الذي يحتضن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 في مواجهة نارية تجمع بين المنتخب الإسباني ونظيره الأرجنتيني حامل اللقب في واحدة من أقوى النهائيات المنتظرة في تاريخ المونديال.

ويشهد النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة مواجهة مباشرة بين بطل أوروبا وبطل كوبا أمريكا على لقب كأس العالم في لقاء يحمل طابعًا تاريخيًا بين مدرستين كرويتين من أكبر مدارس اللعبة وسط ترقب جماهيري وإعلامي غير مسبوق.

الأرجنتين تبحث عن النجمة الرابعة.. وإسبانيا تطارد اللقب الثاني

يدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء وهو يسعى للحفاظ على لقبه الذي توج به في نسخة قطر 2022 وإضافة النجمة الرابعة إلى قميصه ليعادل رصيد ألمانيا وإيطاليا بأربعة ألقاب ويقترب خطوة جديدة من البرازيل صاحبة الرقم القياسي بخمسة ألقاب.

في المقابل يخوض المنتخب الإسباني النهائي الثاني في تاريخه بعدما تُوج بلقبه الوحيد في مونديال جنوب أفريقيا 2010 ويأمل في إضافة اللقب الثاني ليواصل الجيل الحالي كتابة فصل جديد من أمجاد الكرة الإسبانية.

نهائي سابع للأرجنتين وثانٍ لإسبانيا

ويخوض منتخب الأرجنتين النهائي السابع في تاريخه بعدما سبق له الوصول إلى المباراة النهائية في أعوام 1930 و1978 و1986 و1990 و2014 و2022 حيث توج باللقب ثلاث مرات وخسر ثلاث نهائيات.

أما المنتخب الإسباني فيسجل ظهوره الثاني فقط في نهائي كأس العالم بعد إنجازه التاريخي في نسخة 2010.

مواجهة بين ميسي ويامال

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الخاصة بين الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والنجم الإسباني الشاب لامين يامال في أول لقاء رسمي يجمع الثنائي بقميص المنتخبين.

ويأتي ميسي فى المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة برصيد 8 أهداف خلف الفرنسي كيليان مبابي الذى يتصدر بـ 9 نقاط كما يواصل تعزيز رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم بإجمالي 21 هدفًا بينما يعول المنتخب الإسباني على موهبة يامال الذي أصبح أحد أبرز نجوم البطولة بفضل سرعته وقدراته الهجومية.

دفاع إسبانيا الأقوى في البطولة

ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعدما قدم واحدة من أقوى النسخ الدفاعية في تاريخ كأس العالم إذ لم يستقبل سوى هدف واحد طوال مشواره كما حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات ليصبح أول منتخب يحقق هذا الرقم في نسخة واحدة من البطولة.

كما لم يتأخر المنتخب الإسباني في النتيجة خلال أي مباراة بالمونديال ونجح في إقصاء النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا قبل أن يبلغ النهائي بفوز مستحق على المنتخب الفرنسي بهدفين دون رد.

ويعيش منتخب "الماتادور" سلسلة مميزة دون هزيمة وصلت إلى 37 مباراة متتالية في الوقت الأصلي بواقع 27 انتصارًا و10 تعادلات ويطمح لمواصلة السلسلة بالتتويج باللقب العالمي.

الأرجنتين تواصل كتابة التاريخ

من جانبه واصل المنتخب الأرجنتيني عروضه القوية بعدما قلب تأخره أمام إنجلترا في نصف النهائي إلى فوز بنتيجة 2-1 ليحجز بطاقة التأهل إلى النهائي للمرة الثالثة خلال آخر أربع نسخ من كأس العالم.

كما يدخل منتخب "التانجو" المباراة بسلسلة بلغت 14 انتصارًا متتاليًا وهي واحدة من أفضل السلاسل في تاريخ منتخبات أمريكا الجنوبية ويطمح لأن يصبح ثالث منتخب يحتفظ بكأس العالم بعد إيطاليا والبرازيل.

تاريخ المواجهات

وتكشف الأرقام عن تكافؤ كبير بين المنتخبين إذ التقيا في 14 مباراة سابقة حقق كل منتخب خلالها 6 انتصارات بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.

أما على مستوى كأس العالم فقد تواجه المنتخبان مرة واحدة فقط وكانت في دور المجموعات بمونديال إنجلترا 1966 وانتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 2-1.

صراع تكتيكي بين سكالوني ودي لا فوينتي

ويحمل النهائي أيضًا مواجهة خاصة على الخطوط بين المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني الذي يسعى لدخول التاريخ بالحفاظ على لقب كأس العالم والإسباني لويس دي لا فوينتي الذي أعاد "الماتادور" إلى منصات المنافسة العالمية بعد نجاحه في بناء جيل جديد يجمع بين المهارة والانضباط التكتيكي.

مواجهة مرتقبة بين الحارسين

وفي حراسة المرمى ينتظر عشاق الكرة مواجهة من نوع خاص بين الأرجنتيني إيميليانو "ديبو" مارتينيز صاحب الخبرة الكبيرة في حسم المباريات وركلات الترجيح والحارس الإسباني أوناي سيمون الذي لعب دورًا بارزًا في وصول منتخب بلاده إلى النهائي بفضل تألقه اللافت وردود فعله السريعة.

موعد مباراة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

تقام المباراة النهائية لكأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف وسط حضور جماهيري ضخم في ختام النسخة الثالثة والعشرين من البطولة التي شهدت منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة.

وتترقب جماهير الكرة حول العالم معرفة هوية البطل الجديد بين منتخب أرجنتيني يسعى للحفاظ على اللقب وكتابة فصل جديد في تاريخه ومنتخب إسباني يبحث عن استعادة أمجاد 2010 وإضافة النجمة الثانية إلى سجله المونديالي في ليلة ينتظر أن تكون واحدة من أبرز نهائيات كأس العالم.