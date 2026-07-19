افصل الكهرباء فورًا.. لو حصل حريق في التكييف تتصرف إزاي؟

حذر المهندس إبراهيم مشندي، مدرس الكهرباء بكلية الهندسة، من مخاطر استخدام أجهزة تكييف غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مؤكدًا أنها قد تتسبب في حدوث قوس كهربائي (Arc) يؤدي إلى اندلاع حرائق.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صباحك مصري»، أنه في حال اشتعال التكييف يجب أولًا فصل الكهرباء عن المنزل بالكامل إذا أمكن، ثم مغادرة المكان فورًا دون محاولة إنقاذ الأموال أو الممتلكات، لأن سلامة الأشخاص هي الأولوية.

وأضاف أن استخدام طفاية الحريق يكون فقط إذا كان الحريق محدودًا ويمكن السيطرة عليه، أما إذا كان أكبر من ذلك فيجب إخلاء المكان فورًا، مع الاتصال بالحماية المدنية على الرقم 180.

وأشار إلى أهمية تدريب جميع أفراد الأسرة على معرفة أماكن طفايات الحريق، وطريقة استخدامها، ومسارات الهروب داخل المنزل، مؤكدًا أن الاستعداد المسبق يقلل من مخاطر الحوادث.

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