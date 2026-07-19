قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: أونروا تضطلع بدور محوري في دعم شعبنا
أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد دون مصنعية
الأردن.. موانئ العقبة تواصل أعمالها التشغيلية بشكل اعتيادي دون توقف
شجعوا إسبانيا| أحمد موسى يهاجم الأرجنتين قبل نهائي المونديال: من يساند التانجو يقف في صف نتنياهو
لاعيبة محترمة.. أحمد موسى: شجع إسبانيا وأنت مرتاح في نهائي كأس العالم 2026
أسطورة الأرجنتين: مباراة مصر كانت الأصعب في كأس العالم 2026
الدفاعات الإيرانية تدمر صاروخ كروز أمريكياً غربي البلاد
أحمد موسى: إنجلترا وفرنسا قدّمتا مباراة من الخيال.. 10 أهداف في واحدة من أمتع مواجهات كأس العالم| بث مباشر
أحمد موسى: العلمين الجديدة أصبحت مدينة لكل المصريين.. والطفرة السياحية تخلق آلاف فرص العمل
أحمد موسى: العلمين الجديدة تحولت من حقول ألغام إلى مدينة عالمية تستقبل المصريين طوال العام
رباعية الدفع.. ماذا تقدم جيب شيروكي 2026 الجديدة كليًا؟
الجمارك: نعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمار.. ونواب: سيساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
اسماء محمد

يعد البرقوق المجفف من أغلى أنواع ياميش رمضان ويطلق عليه اسم القراصيا بينما البرقوق الطازج يتوفر بسعر أقل بكثير في الصيف.

ويستخدم البرقوق المجفف في صنع الحلويات والخشاف والعصائر الرمضانية خاصة أنه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.

اليكم طريقة تجفيف البرقوق وتجهيز القراصيا في المنزل من خلال ما جاء في موقع Simply Recipes 

فوائد تناول القراصيا البرقوق المجفف للصحة

اختيار وتحضير البرقوق

 الاختيار والتحضير اختر ثمار البرقوق الناضجة تماماً، ويفضل الأصناف التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وتأكد من أن الثمار سليمة وخالية من أي كدمات أو تعفن.

اغسلي البرقوق جيداً بالماء البارد لإزالة أي أتربة أو بقايا مبيدات، ثم جففه تماماً بقطعة قماش نظيفة.

 يمكنك تجفيف البرقوق بحبته الكاملة، أو شقه إلى نصفين وإزالة النواة كما أن تجفيف النصفين يستغرق وقتاً أقل، بينما الحبة الكاملة تحتفظ بنكهة أعمق.

طريقة تجفيف البرقوق لعمل القراصيا

المعالجة الحرارية

للحصول على لون داكن وجذاب ومنع التلف، يُنصح بوضع البرقوق في ماء مغلي لمدة 30 إلى 60 ثانية فقط، ثم نقله مباشرة إلى وعاء به ماء مثلج.

هذه الخطوة تساعد على تشقق القشرة قليلاً مما يسهل خروج الرطوبة أثناء التجفيف.

التجفيف باستخدام الفرن

 وزع ثمرات البرقوق على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافات كافية بين الحبات لضمان تدوير الهواء.

 اضبط الفرن على أقل درجة حرارة ممكنة بين 60 إلى 70 درجة مئوية.

اترك باب الفرن مفتوحاً قليلاً بمساحة سنتيمتر واحد تقريباً للسماح بخروج الرطوبة ويفضل تقليبها من الحين للآخر.

تكون القراصيا جاهزة عندما تنكمش وتصبح ذات ملمس مطاطي وطري، بحيث لا يخرج منها أي سائل عند الضغط عليها، ولكن دون أن تصبح قاسية كالحجر.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا؟

  بعد إخراج القراصيا من الفرن أو المجفف، اتركها تبرد تماماً ثم ضعها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق لمدة أسبوع، وقم برج الوعاء يومياً وهذه الخطوة تسمى "التكييف"، وتعمل على توزيع الرطوبة المتبقية بالتساوي بين جميع الثمار، مما يمنع تكون العفن لاحقاً.

 الحفظ والتخزين

 بعد انتهاء فترة التكييف، احفظ القراصيا في مكان بارد ومظلم و إذا كنت ترغب في تخزينها لفترة طويلة (أكثر من 6 أشهر)، يفضل وضعها في أكياس مفرغة من الهواء وحفظها في الثلاجة أو الفريزر.

البرقوق القراصيا تجفيف البرقوق رمضان تجهيز رمضان طريقة تجفيف البرقوق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

مشغولات ذهبية

ضغوط ناجمة.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر

إسبانيا

اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

ترشيحاتنا

المتهمين

كشف ملابسات فيديو الأفعال الخادشة للحياء أمام سيارة كهرباء وضبط طرفي الواقعة

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

المستشار محمد السعيد الشربيني

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية فض رابعة لـ7 سبتمبر

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد