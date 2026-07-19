استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

يعد البرقوق المجفف من أغلى أنواع ياميش رمضان ويطلق عليه اسم القراصيا بينما البرقوق الطازج يتوفر بسعر أقل بكثير في الصيف.

ويستخدم البرقوق المجفف في صنع الحلويات والخشاف والعصائر الرمضانية خاصة أنه غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة.

اليكم طريقة تجفيف البرقوق وتجهيز القراصيا في المنزل من خلال ما جاء في موقع Simply Recipes

اختيار وتحضير البرقوق

الاختيار والتحضير اختر ثمار البرقوق الناضجة تماماً، ويفضل الأصناف التي تحتوي على نسبة عالية من السكر وتأكد من أن الثمار سليمة وخالية من أي كدمات أو تعفن.

اغسلي البرقوق جيداً بالماء البارد لإزالة أي أتربة أو بقايا مبيدات، ثم جففه تماماً بقطعة قماش نظيفة.

يمكنك تجفيف البرقوق بحبته الكاملة، أو شقه إلى نصفين وإزالة النواة كما أن تجفيف النصفين يستغرق وقتاً أقل، بينما الحبة الكاملة تحتفظ بنكهة أعمق.

المعالجة الحرارية

للحصول على لون داكن وجذاب ومنع التلف، يُنصح بوضع البرقوق في ماء مغلي لمدة 30 إلى 60 ثانية فقط، ثم نقله مباشرة إلى وعاء به ماء مثلج.

هذه الخطوة تساعد على تشقق القشرة قليلاً مما يسهل خروج الرطوبة أثناء التجفيف.

التجفيف باستخدام الفرن

وزع ثمرات البرقوق على صينية فرن مبطنة بورق الزبدة، مع ترك مسافات كافية بين الحبات لضمان تدوير الهواء.

اضبط الفرن على أقل درجة حرارة ممكنة بين 60 إلى 70 درجة مئوية.

اترك باب الفرن مفتوحاً قليلاً بمساحة سنتيمتر واحد تقريباً للسماح بخروج الرطوبة ويفضل تقليبها من الحين للآخر.

تكون القراصيا جاهزة عندما تنكمش وتصبح ذات ملمس مطاطي وطري، بحيث لا يخرج منها أي سائل عند الضغط عليها، ولكن دون أن تصبح قاسية كالحجر.

بعد إخراج القراصيا من الفرن أو المجفف، اتركها تبرد تماماً ثم ضعها في وعاء زجاجي محكم الإغلاق لمدة أسبوع، وقم برج الوعاء يومياً وهذه الخطوة تسمى "التكييف"، وتعمل على توزيع الرطوبة المتبقية بالتساوي بين جميع الثمار، مما يمنع تكون العفن لاحقاً.

الحفظ والتخزين

بعد انتهاء فترة التكييف، احفظ القراصيا في مكان بارد ومظلم و إذا كنت ترغب في تخزينها لفترة طويلة (أكثر من 6 أشهر)، يفضل وضعها في أكياس مفرغة من الهواء وحفظها في الثلاجة أو الفريزر.