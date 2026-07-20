كلمات مؤثرة من هاني شنودة عن النبي محمد قبل رحيله

استعاد الجمهور بعد رحيل الموسيقار هاني شنودة، تصريحاته المؤثرة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والتي أكد خلالها اعتزازه بتقديم أعمال في مدحه، مشيرًا إلى أن ذلك أقل ما يمكن أن يقدمه تقديرًا لمكانته.

وقال هاني شنودة في تصريحات تلفزيونية سابقة: «هو يقولي نسيبه وأنا ممدحوش؟.. لو ربنا اداني أكتر من عمر على عمري مش هيكفوني إني أمدحه»، مضيفا: النبي محمد أوصى بأقباط مصر خيرًا، في إيه أعظم من كده.

وأوضح شنودة أن مشاركته في تقديم أعمال دينية ومدائح نبوية نابعة من قناعة ومحبة واحترام، لافتًا إلى أن الفن يمكن أن يحمل رسائل إنسانية وروحية تجمع الناس، بعيدًا عن أي اختلافات.