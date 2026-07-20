بكام الريال السعودي اليوم في مصر؟ أسعار البنوك الاثنين 20 يوليو 2026

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، مع استمرار تباين طفيف بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست من أعلى أسعار شراء الريال السعودي، في حين اختلفت أسعار البيع بنسب محدودة بين البنوك المختلفة، وهو ما يجعل متابعة التحديثات البنكية خطوة مهمة قبل تنفيذ عمليات شراء أو بيع العملة السعودية.

ويزداد اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي بصورة يومية، خاصة مع تزايد الطلب على العملة السعودية من جانب المسافرين إلى المملكة العربية السعودية سواء لأداء العمرة أو الحج أو السفر للعمل، إلى جانب احتياجات الشركات والأفراد الذين يجرون معاملات مالية بالريال السعودي.

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كم سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 20 يوليو 2026؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة من البنوك العاملة في السوق المصرية استقرارًا نسبيًا في سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مع استمرار الفروق المحدودة بين أسعار الشراء والبيع، وهو ما يعكس طبيعة حركة التداول داخل القطاع المصرفي.

وجاءت الأسعار المعلنة في عدد من أبرز البنوك المصرية وفق آخر تحديثات اليوم على النحو الآتي.

ما سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك مصر؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.57 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.57 جنيه للشراء و13.62 جنيه للبيع.

ويعد البنكان من أكثر المؤسسات المصرفية التي تشهد إقبالًا من العملاء الراغبين في شراء أو بيع الريال السعودي، خاصة خلال مواسم السفر إلى المملكة العربية السعودية.

ما أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية؟

أظهرت آخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية الأسعار الآتية.

البنك الأهلي المصري: 13.57 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع .

. بنك مصر: 13.57 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع .

. بنك الإسكندرية: 13.14 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع .

. بنك قناة السويس: 13.60 جنيه للشراء، و13.69 جنيه للبيع .

. المصرف العربي الدولي: 13.59 جنيه للشراء، و13.63 جنيه للبيع .

. البنك الأهلي الكويتي: 13.62 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع .

. بنك التعمير والإسكان: 13.48 جنيه للشراء، و13.72 جنيه للبيع.

ويظهر من الأسعار المعلنة استمرار الفروق المحدودة بين البنوك، وهو ما يمنح العملاء فرصة لاختيار البنك الذي يوفر السعر الأنسب وفق طبيعة المعاملة، سواء كانت شراء أو بيعًا، مع مراعاة أن الأسعار تتغير على مدار اليوم وفق تحديثات كل بنك.

لماذا تختلف أسعار الريال السعودي من بنك إلى آخر؟

يرجع اختلاف سعر الريال السعودي بين البنوك إلى السياسة التسعيرية لكل بنك، وحجم العرض والطلب على العملة السعودية، إضافة إلى حركة التداول داخل السوق المصرفية، لذلك قد تظهر فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين بنك وآخر رغم استقرار الاتجاه العام للأسعار.

كما تُحدَّث أسعار العملات الأجنبية والعربية بصورة دورية خلال ساعات العمل الرسمية، لذلك يُنصح بالاطلاع على آخر تحديث صادر عن البنك قبل تنفيذ أي معاملة مصرفية، خاصة في أوقات زيادة الطلب على الريال السعودي.

ما سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل والبنك العربي الأفريقي؟

سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.55 جنيه للشراء و13.61 جنيه للبيع.

وفي البنك العربي الأفريقي الدولي، بلغ سعر الريال السعودي 13.50 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع.

وتعكس هذه الأسعار استمرار حالة الاستقرار التي تشهدها العملة السعودية أمام الجنيه المصري، مع وجود فروق طفيفة في أسعار الشراء والبيع بين البنوك، وفقًا لسياسة التسعير المطبقة لدى كل بنك وآخر تحديث صادر عنه.

كم بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست؟

جاء مصرف أبوظبي الإسلامي ضمن البنوك التي سجلت أعلى أسعار شراء الريال السعودي خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ السعر 13.69 جنيه للشراء و13.72 جنيه للبيع.

كما سجل بنك نكست سعر 13.69 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع، ليأتي أيضًا ضمن أعلى البنوك من حيث سعر شراء الريال السعودي، بحسب آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.

ما سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي وبنك HSBC؟

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.60 جنيه للشراء و13.63 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC بلغ سعر الريال السعودي 13.63 جنيه للشراء و13.66 جنيه للبيع.

وتوضح هذه الأسعار استمرار التقارب بين معظم البنوك المصرية، وهو ما يمنح العملاء خيارات متعددة عند شراء أو بيع الريال السعودي.

ما أعلى سعر شراء وأعلى سعر بيع للريال السعودي اليوم؟

بحسب آخر تحديثات البنوك، جاء أعلى سعر شراء للريال السعودي عند 13.69 جنيه، وسُجل في كل من:

مصرف أبوظبي الإسلامي.

بنك نكست.

فيما بلغ أعلى سعر بيع 13.72 جنيه، وسُجل في:

مصرف أبوظبي الإسلامي.

بنك التعمير والإسكان.

ويُنصح العملاء الراغبون في بيع الريال السعودي بمقارنة أسعار الشراء بين البنوك قبل تنفيذ المعاملة، بينما يُفضل للراغبين في الشراء مراجعة أقل أسعار البيع المتاحة وقت التنفيذ، نظرًا لإمكانية تغير الأسعار خلال ساعات العمل البنكية.

لماذا يهتم المصريون بمتابعة سعر الريال السعودي يوميًا؟

يحظى سعر الريال السعودي بمتابعة واسعة داخل مصر، نظرًا لارتباطه المباشر بسفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية للعمل أو أداء مناسك العمرة والحج، إضافة إلى التحويلات المالية بين البلدين، وهو ما يجعل أي تغير في سعر الصرف محل اهتمام شريحة كبيرة من المواطنين والشركات.

كما تساعد متابعة الأسعار المحدثة في اختيار أفضل توقيت لإجراء عمليات الشراء أو البيع، خاصة مع اختلاف الأسعار بصورة طفيفة بين البنوك، فضلًا عن التحديثات المستمرة التي تُصدرها البنوك على مدار يوم العمل.

خلاصة أسعار الريال السعودي اليوم الاثنين 20 يوليو 2026

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 20 يوليو 2026، مع استمرار التباين المحدود في أسعار الشراء والبيع بين البنوك العاملة في السوق المحلية، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست أعلى سعر شراء، في حين جاء أعلى سعر للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك التعمير والإسكان، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة.

وينصح الخبراء بمتابعة التحديثات الرسمية الصادرة عن البنوك قبل تنفيذ أي عملية شراء أو بيع، نظرًا لأن أسعار العملات الأجنبية والعربية قابلة للتغير وفقًا لحركة السوق المصرفية.