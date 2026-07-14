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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى
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شهد سعر الريال السعودي اليوم، استقرارًا نسبيًا أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع استمرار اختلاف الأسعار ارتفاعا وانخفاضا بشكل  طفيف من بنك وآخر.

ويرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 ، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بلغ سعر الريال السعودى في بنك HSBC: 

شراء 13.474 جنيه. 

 بيع 13.499 جنيه.

سجل سعر الريال السعودي في بنك QNB الأهلي:

 شراء 13.461 جنيه.

بيع 13.489 جنيه.

وصل سعر الريال السعودى البنك التجاري الدولي (CIB): 

شراء 13.450 جنيه. 

 بيع 13.484 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي بنك قناة السويس لنحو: 

شراء 13.447 جنيه. 

 بيع 13.536 جنيه.

هبط سعر الريال السعودي  في بنكي مصر والأهلي ليسجل: 

شراء 13.422 جنيه. 

 بيع 13.481 جنيه.

صعد سعر الريال السعودي في بنك البركة ليصل: 

شراء 13.411 جنيه.

 بيع 13.476 جنيه.

و تراجع سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 

شراء 13.401 جنيه. 

بيع 13.486 جنيه.

انخفض سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول لنحو:

 شراء 13.400 جنيه.

بيع 13.500 جنيه.

ارتفع سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي: 

شراء 13.384 جنيه.

بيع 13.421 جنيه.

صعد  سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري: 

شراء 13.360 جنيه.

 بيع 13.398 جنيه.

نزل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني (NBK) لنحو : 

شراء 13.334 جنيه.

 بيع 13.631 جنيه.

استقر سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي عند: 

شراء 13.031 جنيه.

 بيع 13.388 جنيه.

أعلى سعر شراء وأقل سعر بيع للريال السعودي اليوم

جاء أعلى سعر شراء للريال السعودي في بنك HSBC عند 13.474 جنيه.

في المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر بيع عند 13.388 جنيه.


 

سعر الريال السعودي المصرف العربي الدولي البنك المركزي المصري بنك مصر البنك الأهلي

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