محمد إمام: معملتش بوتوكس ولا فيلر ولا بحط ميك أب

كشف الفنان محمد إمام، حقيقة خضوعه لإجراءات تجميلية، خاصةً بعد ظهوره واستضافة الإعلامي عمرو أديب له بالأمس في برنامج الحكاية.

وكتب إمام عبر خاصية ستوري لحسابه على انستجرام: والله ولا عامل بوتوكس ولا فيلر ولا حاطت ميك أب خالص.. أنا بس بحب أقعد في الشمس.. مفيش حاجة".



آخر أعمال محمد إمام

شارك الفنان محمد امام في فيلم صقر وكناريا ،و طرح الفيلم خلال الأيام القليلة الماضية في دور العرض المصرية والعربية، ولعب بطولته مع الفنان شيكو، والعديد من الفنانين، منهم: يسرا اللوزي، يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، أحمد الأزعر، ياسر الطوبجي،يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، أحمد الأزعر، ياسر الطوبجي،يارا السكري، انتصار، خالد الصاوي، أحمد الأزعر، ياسر الطوبجي، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وقال إمام عن الفيلم خلال لقائه في برنامج الحكاية: فيلم صقر وكناريا أتعرض في ظروف صعبة جدا.. ثانوية عامة وكل ما أفتح ألقي الطلاب بتعيط من الفيزياء والكيمياء وكأس العالم.. من أمتى مصر بتعمل كدا؟ بس الحمد لله كنا فرحانين أوي بأداء المنتخب