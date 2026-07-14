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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
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وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسات العامة على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، تناول خلالها المجلس مواد مشروع القانون وأهدافه وآليات عمل الجهاز خلال المرحلة المقبلة.

القانون يعيد تنظيم الجهاز ويعزز الحوكمة

واستعرض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التشريع يستهدف إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بمرحلة انتقال تبعيته.

وأوضح أن القانون يضع الجهاز في إطار جديد كجهاز ذي طبيعة خاصة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، بما يسمح له باستخدام وسائل أكثر كفاءة وتيسيرًا لتحقيق أهدافه، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، والحفاظ على مقتضيات الأمن القومي للدولة.

الجهاز.. ذراع استراتيجي لتنفيذ رؤية مصر 2030

وأكد رئيس اللجنة أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية، من خلال مشروعات تنموية كبرى وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن فلسفة القانون تقوم على أن يكون الجهاز محركًا ومحفزًا للتنمية وشريكًا فيها، وليس جهة مهيمنة أو مستحوذة، بما يدعم التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

4.5 مليون فدان.. مشروع قومي لتعزيز الأمن الغذائي

واستعرض التقرير عددًا من مشروعات الجهاز، وفي مقدمتها مشروع استصلاح واستزراع 4.5 مليون فدان، باعتباره أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ الدولة المصرية، والذي يستهدف زيادة الرقعة الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي وإنشاء مجتمعات إنتاجية متكاملة.

كما أشار إلى إنشاء أكبر مجمع صوامع في الشرق الأوسط ضمن مشروع الدلتا الجديدة، بطاقة تخزينية تصل إلى 500 ألف طن، بما يدعم منظومة تخزين الحبوب وتقليل الفاقد وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للدولة.

من الزراعة إلى الأسواق.. منظومة متكاملة للإنتاج والتوزيع

ولفت التقرير إلى امتلاك الجهاز شبكة توزيع تضم نحو 1500 منفذ تحت مسمى "سوبر توفير" لتجارة السلع، بما يسهم في زيادة المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق وتوفير المنتجات للمواطنين.

كما أوضح أن الجهاز يمتلك مزارع للإنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية مستهدفة تصل إلى نحو 180 ألف رأس سنويًا، لدعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان.

مشروعات لوجستية وطاقة متجددة تدعم التنمية

وأشار التقرير إلى مركز سفنكس لتجارة المحاصيل، الذي يعد من أكبر المشروعات اللوجستية التابعة للجهاز بطاقة تداول وتخزين تصل إلى 20 مليون طن، بما يعزز كفاءة منظومة التجارة الزراعية.

كما استعرض مشروعات الطاقة المتجددة التي ينفذها الجهاز بقدرة تصل إلى 2320 ميجاوات، باعتبارها أحد محاور دعم التنمية المستدامة وتوفير مصادر طاقة نظيفة وموثوقة.

26 مدرسة تكنولوجية لإعداد كوادر تخدم التنمية الزراعية

وأوضح التقرير مشاركة جهاز مستقبل مصر، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية ITSAgro الإيطالية، في إنشاء 26 مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية، بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل الحديثة.

تشريع جديد لمرحلة أكثر مرونة في إدارة المشروعات القومية

يأتي إقرار القانون نهائيًا في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة إدارة المشروعات القومية، وتطوير أدوات العمل المؤسسي، ودعم قدرة جهاز مستقبل مصر على تنفيذ دوره التنموي خلال المرحلة المقبلة.

جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مجلس النواب المستشار هشام بدوي

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