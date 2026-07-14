وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس والمستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وهنأ وزير العدل المستشار محمود أبو الدهب؛ بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، معربًا عن تقديره الصادق والعميق لقضاء مجلس الدولة العريق، مؤكدًا الدور المهم والمحوري الذي يضطلع به هذا الصرح القضائي العريق في قلب المنظومة القضائية المصرية الشامخة.

وثمن الشريف، دور مجلس الدولة باعتباره حاميًا للمشروعية وحصنًا منيعًا للحقوق والحريات، فضلاً عن سمعته إقليميًّا ودوليًّا على نحو تحرص معه الجهات القضائية النظيرة في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، على الاستفادة الدائمة مما تتضمنه الأحكام القضائية الرصينة، والفتاوى القانونية الدقيقة، والصياغات التشريعية المُحكمة الصادرة عن قضاة المجلس.

وشدد على دور مجلس الدولة المحوري في إرساء دعائم العدل وتحقيق العدالة، وكونه أحد الأعمدة الرئيسة لحماية، وتعزيز سيادة القانون، وهو الأمر الذي يُعد ركنًا جوهريًّا من أركان الدولة المصرية.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة عن امتنانه العميق لوزير العدل، ولهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة، مُبديًا اعتزازه الكبير بهذه الزيارة على وجه الخصوص والتي تعكس روح الأخوة والترابط المتين.

وأوضح أن المستشار محمود الشريف يُعد واحدًا من أبناء الأسرة القضائية المشهود لهم بالكفاءة والتاريخ القضائي المُشرف، وهو ما يضفي على هذا اللقاء طابعًا شديد الخصوصية، ويعكس عمق الروابط والأخوة والمحبة بين أبناء المنظومة القضائية في مصر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة ووزارة العدل خلال المرحلة المقبلة، في إطار تكامل الجهود الذي يُعلي من سيادة القانون، وينعكس إيجابًا على المواطنين، ويساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقديم أفضل الخدمات ذات الطابع القانوني والقضائي.