قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي يبحث تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي لتطوير الإعلام وخطة التحول الجديدة قبل مؤتمر ديسمبر
طارق السيد: محمد هاني يتلقى 3 عروض رسمية من تركيا وسويسرا وبلجيكا
القبض على 3 أشخاص يروجون لبيع ساعات الغش فى الامتحانات على السوشيال ميديا
دعاء رؤية هلال شهر صفر .. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى مملكة البحرين الشقيقة
ملك البحرين يستقبل الرئيس السيسي لدى وصوله المنامة
عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد
مدبولي يتابع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لدورة الألعاب الإفريقية 2027
وزير التعليم العالي: العلاقات المصرية المجرية نموذج متميز في التعاون المشترك
إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
حمزة عبد الكريم يخوض أول مران مع برشلونة تحت قيادة فليك
إمام عاشور هيرحل عن الأهلي ولا هيكمل.. شاهد كواليس تذاع لأول مرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة بالمنصب الجديد

رئيس مجلس الدولة
رئيس مجلس الدولة
أ ش أ
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

 استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، المستشار محمود الشريف وزير العدل، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة أمين عام المجلس والمستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وهنأ وزير العدل المستشار محمود أبو الدهب؛ بمناسبة توليه رئاسة مجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهام منصبه، معربًا عن تقديره الصادق والعميق لقضاء مجلس الدولة العريق، مؤكدًا الدور المهم والمحوري الذي يضطلع به هذا الصرح القضائي العريق في قلب المنظومة القضائية المصرية الشامخة.

وثمن الشريف، دور مجلس الدولة باعتباره حاميًا للمشروعية وحصنًا منيعًا للحقوق والحريات، فضلاً عن سمعته إقليميًّا ودوليًّا على نحو تحرص معه الجهات القضائية النظيرة في الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، على الاستفادة الدائمة مما تتضمنه الأحكام القضائية الرصينة، والفتاوى القانونية الدقيقة، والصياغات التشريعية المُحكمة الصادرة عن قضاة المجلس.

وشدد على دور مجلس الدولة المحوري في إرساء دعائم العدل وتحقيق العدالة، وكونه أحد الأعمدة الرئيسة لحماية، وتعزيز سيادة القانون، وهو الأمر الذي يُعد ركنًا جوهريًّا من أركان الدولة المصرية.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة عن امتنانه العميق لوزير العدل، ولهذه الزيارة الكريمة والتهنئة الرقيقة، مُبديًا اعتزازه الكبير بهذه الزيارة على وجه الخصوص والتي تعكس روح الأخوة والترابط المتين.

وأوضح أن المستشار محمود الشريف يُعد واحدًا من أبناء الأسرة القضائية المشهود لهم بالكفاءة والتاريخ القضائي المُشرف، وهو ما يضفي على هذا اللقاء طابعًا شديد الخصوصية، ويعكس عمق الروابط والأخوة والمحبة بين أبناء المنظومة القضائية في مصر.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس الدولة ووزارة العدل خلال المرحلة المقبلة، في إطار تكامل الجهود الذي يُعلي من سيادة القانون، وينعكس إيجابًا على المواطنين، ويساهم بشكل فعال ومباشر في تحقيق العدالة الناجزة، وتيسير إجراءات التقاضي، وتقديم أفضل الخدمات ذات الطابع القانوني والقضائي.

المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة المستشار محمود الشريف وزير العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. هجوم يخرق قانون البحار

إيران تضرب خارج حدودها البحرية.. وهجوم يخرق قانون البحار

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026

أسعار الذهب اليوم

أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 14-7-2026 في مصر

مصطقي زيكو وزوجته

زوجة مصطفى زيكو : أنا بحبك أوي وانهاردة عيد جوازنا.. واللاعب يبكي على الهواء

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام

الرقابة المالية: مد مهلة زيادة رؤوس أموال الشركات في مجال التأمين إلى 31 أكتوبر

نفقة الدولة

هذه الفئات لها حق الحصول على الخدمة الطبية مجاناً مهما كانت التكلفة

وزير العدل المستشار محمود الشريف

وزير العدل: النيابة الإدارية تضطلع بدور محوري في حماية المال العام

بالصور

إنزال 400 ألف زريعة أسماك ببحر مويس بنطاق كفر الحصر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

أفضل الأطعمة لتعويض السوائل والأملاح فى الصيف

فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف
فضل الاطعمة لتعويض السوائل والاملاح فى الصيف

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى ههيا

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها
لماذا لا تنجح المكرونة بالبشاميل أحيانًا؟.. 7 أخطاء شائعة تفسد طعمها وقوامها

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد