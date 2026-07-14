وداعًا للاستيراد.. خطة وطنية لتسويق تقاوي البطاطس المنتجة محليًا

عُقد بمقر الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية اجتماع مشترك لإعداد خطة تسويقية متكاملة لتقاوي البطاطس المنتجة محليًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون المشترك بين الاتحاد، وشركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار دعم جهود الدولة لتوطين صناعة التقاوي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة.

وحضر الاجتماع الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، المهندس منتصر رئيس مجلس إدارة شركة التحالف العربي لإنتاج التقاوي، والمهندس منتصر الأبجيجي المدير التنفيذي للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة للبنك الزراعي المصري، فضلا عن عدد من قيادات الجهات الثلاثة.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن هذا المشروع يمثل إحدى المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تعزيز إنتاج تقاوي البطاطس محليًا، بما يسهم بشكل مباشر في تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير تقاوٍ عالية الجودة ومطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، لافتا إلى أن ذلك يساهم في خفض تكاليف الإنتاج على المزارع المصري، ودعم منظومة الأمن الغذائي، ورفع القدرة التنافسية للقطاع الزراعي تماشيا مع استراتيجية الوزارة.

وشهد الاجتماع استعراض آليات تنفيذ خطة التسويق وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الأطراف الثلاثة، وصياغة برنامج عمل مشترك يضمن وصول التقاوي المعتمدة إلى المزارعين في مختلف المحافظات، من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات الفنية والتسويقية واللوجستية التي تمتلكها الجهات المشاركة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة إنتاج وتداول التقاوي في السوق المحلية.

وأوضح عزوز أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق خلال المرحلة المقبلة لضمان نجاح الخطة التسويقية، وتحقيق الأهداف المرجوة التي تخدم المزارع المصري وتدعم الاقتصاد القومي، معززةً الشراكة النموذجية بين مؤسسات الدولة والقطاع الزراعي الخاص.