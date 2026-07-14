وزير أردني سابق: إيران تريد أن تفرض سيادتها على مضيق هرمز بالكامل وأمريكا ترى أحقية الجميع في المرور

قال أمين المشاقبة، الوزير الأردني السابق وأستاذ العلوم السياسية، إن الخلاف بين إيران والولايات المتحدة يتمحور حول إدارة الملاحة في مضيق هرمز، موضحاً أن طهران تتمسك بالإشراف على حركة السفن، بينما تؤكد واشنطن ضرورة بقاء المضيق مفتوحاً أمام الملاحة الدولية دون قيود.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة كثفت الضغوط العسكرية والاقتصادية لدفع إيران إلى قبول شروطها، في حين تواصل طهران التمسك بموقفها، ما ينذر باستمرار التصعيد في ظل غياب مؤشرات على تسوية قريبة.

وأشار المشاقبة إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة تمثل أهدافاً أسهل لإيران مقارنة بالقطع البحرية، محذراً من انعكاسات التصعيد على التجارة العالمية وارتفاع أسعار النفط، ومؤكداً أهمية الجهود العربية الرامية إلى احتواء الأزمة.