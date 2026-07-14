قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي: تأهيل الكوادر الفنية والقيادية أولوية لدعم التطوير وزيادة الإنتاجية
منع الصحفيين من دخول محاكمة صبري نخنوخ وآخرين في اقتحام معرض سيارات التجمع
تفاصيل كراسة شروط شقق التعاونيات في 6 أكتوبر.. الأسعار وأنظمة السداد
اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام واللجنة الفنية الخاصة بها
النيابة تطالب توقيع أقصى عقوبة على صبري نخنوخ وآخرين في قضية معرض سيارات التجمع
رئيس الهيئة العربية للتصنيع يتفقد مشروعات حياة كريمة 1 بأسيوط ويوجه بتكثيف الأعمال وتسريع التنفيذ
رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال
ألفاظ خارجة.. نقابة الموسيقيين تقرر رفع الإيقاف عن يارا حجازي
البرلمان يوفق علي مقترح توحد القواعد القانونية داخل «جهاز مستقبل مصر»
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشان أرض نادي الزمالك التابعة للأوقاف.. تفاصيل
هزة أرضية شرق القاهرة نتيجة أعمال إنشائية
فيديو “يا ساقط” راح لحاله.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل أزمة مرتضى منصور| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مشكلة غريبة في هامر الكهربائية.. أجزاء تخترق الزجاج الأمامي أثناء القيادة

جي إم سي هامر الكهربائية
جي إم سي هامر الكهربائية
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

شهد مجتمع ملاك شاحنات “جي إم سي هامر” الكهربائية الفاخرة بالأسواق العالمية حالة عارمة من الاستياء والتعجب لعام 2026 الحالي، بعد تزايد الشكاوى من سرعة تلف وتصدع الزجاج الأمامي للمركبة. 

وتحولت هذه المشكلة ماديًا إلى كابوس مكلف لأصحاب السيارة؛ إذ أشار بعض الملاك على منصات التواصل الاجتماعي إلى أنهم اضطروا لتغيير الزجاج الأمامي لمرات متتالية بلغت لدى أحدهم 5 مرات ولدى آخر 4 مرات خلال عامين فقط من امتلاك الشاحنة، ما جعل عملية تبديل الزجاج تبدو دورية ومستمرة كأنها عملية تغيير تيل الفرامل المستهلك بالأسواق.

وجاء هذا الخلل الفني ليوجه سهام النقد المادي والهندسي نحو طريقة تصميم وتطوير الشاحنة الكهربائية العملاقة التابعة لمجموعة جنرال موتورز. 

وفي الوقت الذي يعاني فيه بعض الملاك من تكرار هذه التصدعات نتيجة ارتطام الحصى المتطاير على الطرقات السريعة، أكد ملاك آخرون أنهم يقودون سياراتهم منذ عامين دون مواجهة أي مشاكل تذكر، مما جعل الأزمة تبدو محيرة ومحاطة بالغموض للوكلاء في مختلف دول العالم بنهاية عام 2026 الحالي.

الزاوية شبه العمودية والمنافسة الشرسة مع طرازات الدفع الرباعي

يرجع المحللون ومهندسو الهياكل بالأسواق لعام 2026 الحالي السبب الرئيسي وراء تكرار هذا الشرخ السريع إلى الزاوية شبه العمودية (Near-Vertical Angle) التي تم تصميم الزجاج الأمامي بها. 

ويتطابق هذا السلوك الميكانيكي ماديًا مع ما تواجهه طرازات الدفع الرباعي الكلاسيكية مثل جيب رانجلر، فورد برونكو، وتويوتا إف جي كروزر؛ فعندما يكون الزجاج مائلاً بزاوية حادة في السيارات العادية تنزلق الحجارة المتطايرة دون إحداث ضرر مادي كبير، بينما في السيارات ذات الزجاج العمودي تصطدم المقذوفات والحصى بشكل مباشر وعنيف مما يؤدي لتهشمه فوريًا بصالات القيادة.

وإلى جانب زاوية التصميم، يشير الخبراء إلى احتمالية وجود قصور ميكانيكي يتعلق بالصلابة الهيكلية للمركبة أو سرعة التطوير الرقمي للسيارة. 

واختصرت جنرال موتورز دورة تطوير هامر الكهربائية لتبدأ ماديًا وتنتهي في غضون 20 شهرًا فقط، وهو ما يرجح فرضية إغفال بعض جوانب اختبارات الإجهاد والالتواء للهيكل الضخم الذي يزن أكثر من 4 أطنان، حيث يتسبب أي التواء طفيف في شاسيه السيارة أثناء القيادة الوعرة في تسليط ضغط هائل على حواف الزجاج والتسبب في تصدعه تلقائيًا دون ارتطام خارجي مادي بالأسواق.

تتضاعف المعاناة المادية للملاك بسبب التكلفة المرتفعة للغاية لعملية تبديل الزجاج الأمامي؛ إذ لا تقتصر التكلفة على ثمن اللوح الزجاجي الذي يقارب 550 دولارًا أمريكيًا، بل تمتد لتشمل رسوم إعادة المعايرة (Recalibration) الإجبارية للكاميرات والمستشعرات المرتبطة بأنظمة القيادة الذاتية والمساعدة "سوبر كروز" (Super Cruise) المتواجدة خلف مرآة الرؤية الخلفية، وهي خطوة تفرضها مراكز الصيانة بتكلفة إضافية تصل إلى 495 دولارًا، ما يرفع إجمالي الفاتورة إلى أرقام باهظة في كل مرة تشقق بالأسواق.

وعلى الصعيد المحلي بمصر ومنطقة الخليج العربي، وبالرغم من الندرة المادية لوجود هامر الكهربائية في الشوارع المصرية نتيجة وزنها الهائل وصعوبة استيرادها جمركيًا، إلا أن الملاك القلائل وعشاق الطرازات الفاخرة بالمنطقة باتوا يتجهون تكتيكيًا لحل هذه المعضلة الاستثمارية عبر تركيب رقائق الحماية الشفافة المتطورة (Windshield Protection Film) فور استلام السيارة من المعارض. وتعمل هذه الطبقات البلاستيكية المرنة على امتصاص طاقة ارتطام الحصى على الطرق الصحراوية وتشتيتها ماديًا لمنع انتقال الشرخ إلى الزجاج الأصلي وتجنيب الملاك النفقات الباهظة لعمليات الاستبدال لعام 2026 والأعوام القادمة.

زجاج السيارات جي إم سي هامر الكهربائية هامر أسعار قطع غيار GMC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

رفض 35 مليون جنيه.. إمام عاشور يفاجئ الأهلي ويتمسك بمناقشة عروض رحيله

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14-7-2026.. آخر تحديث

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الارتفاع

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في مصر .. عيار 21 يواصل الارتفاع

هانى ابوريده

أبو ريدة يحسم الجدل حول مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك.. آخر تحديث الآن

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026 في البنوك .. آخر تحديث الآن

المحامية لؤة خلف

هل بسبب الحجاب؟ نقابة المحامين تحسم الجدل وتكشف السبب الحقيقي لوقف محامية سوهاج.. القصة الكاملة

دونالد ترامب

ترامب يطالب دول الخليج بدفع تعويضات للولايات المتحدة مقابل حراسة مضيق هرمز

إنفانتينو رئيس الفيفا

احتجاجا على فساد الفيفا.. مظاهرات تجتاح شوارع سويسرا للمطالبة بإقالة إنفانتينو

ترشيحاتنا

الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لا يجوز مشاركة كلمة سر الواي فاي مع الجيران مقابل أموال دون إذن الشركة

لا تيأس من رحمة الله مهما عظمت الذنوب

نصيحة الأزهر العالمي للفتوى لكل من عظمت ذنوبه.. ويحذر من هذا الأمر

الجامع الأزهر

ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يضع الخطوط العريضة للحفاظ على البيئة اليوم

بالصور

بعد إصابة ابن سالي عبد السلام.. كل ما تريد معرفته عن الوحمة الدموية

بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية
بعد إصابة ابن سالى عبد السلام.ما هى الوحمة الدموية

شاهد.. ولي عهد النرويج يقود احتفالات عودة بعثة المنتخب من كأس العالم

ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي
ولي العهد النرويجي

هل يجب غسل المشروم قبل الطهي أم مسحه فقط؟.. الطريقة الصحيحة التي يوصي بها الخبراء

مشروم
مشروم
مشروم

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون
بعد اكتشاف إصابته بوحمة دموية.. سالي عبد السلام تطلب الدعاء لابنها هارون

فيديو

أزمة جوري بكر

هل زواج أصحاب متلازمة داون في شرع ربنا؟.. القصة الكاملة لأزمة جوري بكر

ندى

اعتبريها صفقة.. فتاة تتهم والدها بالاتجار بها وإجبارها على الزواج من مسن عربي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد