بعد اعتمادها رسميًا.. 260 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة في سوهاج

اعتمد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام بمجموع 260 درجة، وسط حالة من الترقب بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور لمعرفة قواعد الالتحاق بالمرحلة الثانوية.

تنسيق الثانوية العامة بسوهاج

وجاء اعتماد المرحلة الأولى من التنسيق عقب الانتهاء من أعمال حصر أعداد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، ودراسة الأماكن المتاحة بالمدارس الثانوية العامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بما يحقق التوازن بين أعداد الطلاب والكثافات داخل الفصول.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن تنسيق القبول بالثانوي العام سيتم على عدة مراحل، حيث من المقرر فتح مرحلتين لاحقتين للمجاميع الأقل وفقًا للأماكن الشاغرة بالمدارس، وذلك عقب انتهاء إجراءات التقديم بالمرحلة الأولى ومراجعة أعداد الطلاب المتقدمين.

ويترقب الطلاب وأسرهم الإعلان عن تفاصيل مواعيد التقديم والأوراق المطلوبة وإجراءات القبول، خاصة مع بدء الاستعدادات لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي المقبل.

وكانت محافظة سوهاج قد شهدت إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 بنسبة نجاح بلغت 72.87%، بعد اعتمادها رسميًا، حيث تقدم للامتحانات نحو 99 ألفًا و929 طالبًا وطالبة، حضر منهم 99 ألفًا و182 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 72 ألفًا و277 طالبًا.

ويأتي تحديد درجات التنسيق وفقًا للقدرة الاستيعابية للمدارس الثانوية العامة، مع مراعاة تحقيق العدالة بين الطلاب وإتاحة الفرصة للناجحين للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق القواعد المنظمة.

ومن المنتظر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بسوهاج خلال الساعات المقبلة البيان التفصيلي الخاص بالتنسيق، متضمنًا قواعد التقديم ومواعيده، بالإضافة إلى تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة للطلاب الحاصلين على المجاميع الأقل.