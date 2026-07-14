عامر العمايرة يطالب اتحاد الكرة بخطة واضحة للجنة الحكام قبل اختيار رئيسها الجديد

طالب الناقد الرياضي عامر العمايرة مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بوضع خطة عمل واضحة للجنة الحكام خلال الـ15 يومًا المقبلة، بالتزامن مع اختيار رئيس اللجنة الجديد.

وأكد العمايرة أن اختيار رئيس لجنة الحكام يجب أن يتم وفق رؤية وخطة عمل محددة يتم الاتفاق عليها قبل الإعلان الرسمي عن تعيينه، مع وضع نقاط رئيسية لا يتم تغييرها مهما اختلف رئيس اللجنة.

وأضاف أن من أبرز هذه النقاط عرض لقطات وتقارير تقنية الحكم المساعد (VAR) عقب نهاية كل جولة من مباريات الدوري، على غرار ما كان يفعله رئيس لجنة الحكام السابق الإنجليزي مارك كلاتنبرج، بما يعزز الشفافية ويوضح القرارات التحكيمية للجماهير والأندية



ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الكرة عن أسماء اللجنة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي قرار اتحاد الكرة ضمن خطة إعادة ترتيب بعض اللجان الرئيسية بالاتحاد، استعدادًا للمرحلة المقبلة، والعمل على استمرار انتظام الملفات المختلفة دون تأثر لحين الإعلان عن التشكيلات الجديدة.