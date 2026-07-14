خالد الغندور لايتوقف عن إثارة الجدل: الأهلي سبب رحيل أوسكار رويز ولجنة الحكام

علق الإعلامي خالد الغندور على قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتوجيه الشكر إلى لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، مؤكدًا أن القرار جاء استجابة لطلب النادي الأهلي، بحسب ما ذكره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وكتب خالد الغندور: "اتحاد الكرة المصري يوجه الشكر للجنة الحكام برئاسة أوسكار، وخلال أيام سيتم تعيين لجنة جديدة، وده كان طلب النادي الأهلي ورفضه وجود أوسكار بعد خسارته للدوري العام وعدم رضاه عن التحكيم."

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، قد أعلن توجيه الشكر إلى أعضاء لجنة الحكام برئاسة أوسكار رويز، وكذلك اللجنة الفنية للحكام، تقديرًا لما بذلوه من جهود خلال منافسات موسم 2025-2026.

وقرر مجلس الإدارة تكليف إدارة الحكام بتسيير أعمال لجنة الحكام بصفة مؤقتة، لحين إعادة تشكيل اللجنة، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، قبل نهاية شهر يوليو الجاري.