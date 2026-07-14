شوبير يكشف كواليس رحيل حسام عبد المجيد عن الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن حسم نادي الزمالك ملف انتقال مدافعه حسام عبد المجيد إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، مؤكدًا أن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن الزمالك وافق على العرض المقدم من لودوجوريتس لضم حسام عبد المجيد مقابل مليون و500 ألف يورو.

وأوضح أن موافقة إدارة الزمالك جاءت لتجنب تكرار سيناريو رحيل اللاعبين مجانًا بعد انتهاء عقودهم، مشيرًا إلى أن النادي لا يرغب في تكرار ما حدث في ملف أحمد سيد "زيزو"، بالإضافة إلى الاستفادة من قيمة الصفقة في سداد غرامة اللاعب إبراهيما نداي.

وأضاف شوبير أن حسام عبد المجيد سافر بالفعل إلى بلغاريا من أجل الخضوع للكشف الطبي، مؤكدًا أنه في حال اجتيازه بنجاح سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بتوجيه رسالة دعم للاعب، قائلًا: "أتمنى له كل التوفيق، وتكون خطوة انتقاله للنادي البلغاري محطة للانتقال إلى أندية أكبر في المستقبل إن شاء الله."