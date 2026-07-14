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الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد.. وإمام عاشور يبكي.. والزراعة تزف أخبارا سارة .. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

صورة الملف
صورة الملف
البهى عمرو
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نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

الرئيس السيسي يقدم العزاء للشيخ تميم بن حمد في وفاة الأمير الوالد بالدوحة
 

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر لوسيل في الدوحة بالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وقدم له التعازي في وفاة والده الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله وزير الدفاع القطري وسفير مصر لدى دولة قطر وأعضاء السفارة المصرية في الدوحة.

الفراخ والبيض والطماطم.. الزراعة تزف أخبارا سارة للمواطنين لمدة 7 أشهر

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من المنتجات الغذائية وارتفاع معدلات الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسواق المصرية تشهد اكتفاءً ذاتيًا من العديد من السلع الغذائية، من بينها الدواجن، والبيض، والطماطم، والألبان، والأرز، والسكر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار عدد من المنتجات خلال الفترة الحالية.

إمام عاشور يبكي على الهواء ويحكي موقفًا مؤثرًا مع والدته
 

دخل الكابتن إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، في حالة من البكاء، بعدما تذكر مواقف مر بها في طفولته، وتحدث عن حب والدته ودعمها له.

وقال إمام عاشور: "أمي مرة كسرت إزاز الأتوبيس ورمتني منه عشان كان بيولع، وقلت لها: ربنا يديني وأقدر أعوضك، والحمد لله بعدها جمعت فلوس واشتريت لها سلسلة ذهب".

وأضاف إمام عاشور، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، أنه يحرص بعد تسجيله الأهداف في المباريات على تقبيل دبلة الزواج، مؤكدًا أن هذه العادة أصبحت مرتبطة بكل هدف يسجله.


الأمواج هائجة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين على الشواطئ

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة تفاصيل حالة الجو،  بسبب اهتمام  المواطنين بحالة البحر، لأن معظم المواطنين متواجدين على الشاطئ.

وقال الدكتور محمود القياتي، نائب رئيس المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة مع اعتدال فى سرعات الرياح، ما يساعد على زيادة الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وهو أمر طبيعي خلال هذه الفترة.


الزراعة: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي لأكثر من 7 أشهر

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسواق المصرية تشهد اكتفاءً ذاتيًا من العديد من السلع الغذائية، من بينها الدواجن، والبيض، والطماطم، والألبان، والأرز، والسكر.


وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن الدولة نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع الأساسية، وهو ما ساهم في استقرار الأسواق وانخفاض أسعار عدد من المنتجات خلال الفترة الحالية.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من سبعة أشهر، مؤكدًا أن مصر تمتلك إنتاجًا آمنًا من القمح، وأن موسم التوريد الحالي سجل أعلى معدلات توريد حتى الآن.

وكشف خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل خطيرة عن ضبط مبيدات محظورة وتقاوي مغشوشة ومحظورة قبل بيعها بالدقهلية وكفر الشيخ.

تفاصيل مشروعات الطاقة في مصر لضمان حياة أفضل واستثمارات قوية

كشف إبراهيم محروس، عضو المجلس العربي للطاقة واستشاري الطاقة المتجددة، تفاصيل مشروعات الطاقة في مصر لضمان حياة أفضل واستثمارات قوية، موضحًا أن ملف الطاقة يحظى بأهمية قصوى.

وقال إبراهيم محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، إن القيادة السياسية وضعت خطة كاملة ورشيدة لملف الطاقة منذ 2014 في إطار خطة الدولة 2030.

وأكد أن ملف الطاقة يستحوذ على ما نسبته من 13 إلى 15 % من ميزانية الدولة، موضحا أن ملف الطاقة والكهرباء تحديدًا في المنازل والمصانع كانت تعاني بشكل شديد في العهد السابق.

هل ترتفع أسعار الطماطم بنهاية الصيف؟.. الزراعة تحسم الجدل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم في الأسواق تشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية فصل الصيف، في ظل طرح عروة جديدة من الطماطم بالأسواق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن أسعار الطماطم ترتفع مرتين أو ثلاث مرات فقط على مدار العام، ويرجع ذلك إلى الفاصل بين العروات الزراعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يوليو.. عيار 21 بكام حاليا؟

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الثلاثاء 14 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم
ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5014 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5850 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6685 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46800 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 14 يوليو 2026.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 50.27 جنيه

سعر الشراء: 50.17 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.46 جنيه

سعر الشراء: 57.34 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 67.33 جنيه

سعر الشراء: 67.19 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.39 جنيه

سعر الشراء: 13.36 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 163.38 جنيه

سعر الشراء: 163.00 جنيه.

حقنة البرد السبب.. البيطريين توجه تحذيرا عاجلا بشأن هذا النوع من الدواجن

يستخدم بعض مربي الدواجن أدوية بشكل عشوائي، وهو ما جعل البيطريين يحذرون من استخدام حقنة البرد للدواجن بصورة عشوائية، لآن ذلك يكون له تأثير على صحة المواطنين التي تتناول هذه الدواجن.

وكشف الدكتور أحمد البنداري، وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أسباب حظر استخدام المضاد الحيوي السيفوتاكسيم في الدواجن، موضحًا أن القرار جاء نتيجة الاستخدام العشوائي لهذه المادة من قبل بعض المشرفين على مزارع الدواجن، وليس من خلال الأطباء البيطريين المختصين.

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