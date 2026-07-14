هل ترتفع أسعار الطماطم بنهاية الصيف؟.. الزراعة تحسم الجدل

أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن أسعار الطماطم في الأسواق تشهد حالة من الاستقرار، متوقعًا استمرار هذا الاستقرار حتى نهاية فصل الصيف، في ظل طرح عروة جديدة من الطماطم بالأسواق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامية نهاد سمير، أن أسعار الطماطم ترتفع مرتين أو ثلاث مرات فقط على مدار العام، ويرجع ذلك إلى الفاصل بين العروات الزراعية.

وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حملات توعية للمزارعين بهدف زيادة الإنتاج، مؤكدًا أن المواطنين يمكنهم التفرقة بين الطماطم السليمة وتلك التي تعاني من مشكلات من خلال الفحص الظاهري للثمرة.

الطماطم آمنة

وكشف أن الطماطم المتداولة حاليًا في الأسواق آمنة وصالحة للاستهلاك، ولا توجد بها مشكلات، لافتًا إلى أن الثمار المصابة بالسوس تمثل نسبة محدودة للغاية.

وأوضح أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الطماطم، كما يتم تصدير كميات منها إلى الخارج بعد تجفيفها.