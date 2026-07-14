الشيخ تميم بن حمد يعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس السيسي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية عاجلا يفيد بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، أعرب عن تقديره البالغ لزيارة وتعزية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر، ومثمنًا الروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

كما أعرب أمير دولة قطر عن تطلعه لأن يواصل الجانبان المصري والقطري العمل من أجل دفع وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة.

وقد التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر لوسيل في الدوحة، بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تقدم الرئيس بخالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم الشعب القطري الشقيق الصبر والسلوان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد وقوف جمهورية مصر العربية ومساندتها – قيادةً وشعبًا – إلى جانب قيادة وشعب دولة قطر الشقيقة في هذا الظرف الأليم.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أثنى على ما قدمه الفقيد المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من عطاء ممتد من أجل تحقيق النهضة والتقدم والازدهار بدولة قطر الشقيقة، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دولة قطر من كل شر وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان الديوان الأميري القطري، قد أعلن الأحد الماضي، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة سياسية لعب خلالها دوراً بارزاً في تاريخ دولة قطر.

وقال الديوان الأميري، في بيان رسمي، إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني توفي، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لرحيل "فقيد الوطن الكبير".

واستهل البيان بقول الله تعالى: "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"، قبل أن يؤكد أن الفقيد أفنى سنوات من حياته في خدمة قطر وتعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف البيان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ترك إرثاً وطنياً بارزاً، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه لوطنه وأمته العربية والإسلامية، وأن يلهم الأسرة الحاكمة والشعب القطري الصبر والسلوان.

ويعد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني من أبرز القادة الذين شهدت قطر في عهدهم تحولات سياسية واقتصادية وتنموية واسعة، قبل أن يسلم مقاليد الحكم إلى نجله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عام 2013.