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حسام حسن له فضل عليا.. عبدالناصر زيدان يروى كواليس علاقته بـ العميد| صور
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن له فضل عليا.. عبدالناصر زيدان يروى كواليس علاقته بـ العميد| صور

عبدالناصر زيدان
عبدالناصر زيدان
يسري غازي
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كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان تفاصيل علاقته بـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني.

قال عبدالناصر زيدان عبر ندوة صدى البلد: العميد حسام حسن سبب شهرتي في الرياضة وعملت أول حوار مع التوأم في بداية عملي.

تابع: كنت أعمل فى مجال غير الرياضة فى بداياتي بالعمل الصحفي ويوما ما تابعت وسائل الإعلام المقروءة تفيد بإختفاء حسام حسن عن النادي الأهلي.

أضاف: الحس الصحفى وعزيمة التحدي بداخلي ارتفعت وتيرتها وتوجهت إلى حلوان مقر إقامة حسام حسن آنذاك وقابلت أسرته وأكرموني فعليا حتى علمت أن التوأم فى الغردقة.

واصل: تواصلت مع التوأم حتى حصلت على وعد منهما فى الحضور إلى مقر عملى الصحفى وإلتقاط صور فى مكتب الأستاذ مصطفى بكرى رئيس التحرير آنذاك وكان أول انفراد وخبطة صحفية لي فى الرياضة وحصلت على مكافأة 100 جنية حينها بينما راتبي شهريا كان لا يتعدى 20 جنية.  

شدد عبدالناصر زيدان على أنه يؤيد بقوة إستمرار حسام حسن مدربا لمنتخب مصر الوطني فى قادم الأيام.

أوضح أن العميد وجهازه المعاون نجحوا فى صنع إنجاز في المونديال لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتمتع برؤية ثاقبة حينما تمسك بضرورة منح المدرب الوطني فرصة كبيرة لتولى القيادة الفنية للمنتخبات الوطنية. 

عبدالناصر زيدان منتخب مصر الوطني حسام حسن مونديال 2026 كأس العالم

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