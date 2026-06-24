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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تهشم 23 سيارة.. عبدالناصر زيدان يكشف تفاصيل حادث نفق السلام

حادث نفق السلام
حادث نفق السلام
رحمة سمير

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم بالقرب من نفق السلام، وأسفر عن تهشم 23 سيارة، يسلط الضوء على أهمية الالتزام بقواعد المرور وتحمل السائقين لمسؤولياتهم للحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال عبدالناصر زيدان، في تصريحات عبر برنامج "حلوة بلادي" المذاع على قناة "Modern MTI": "شهدنا صباح اليوم حادثًا مروعًا بعدما اصطدمت 23 سيارة ببعضها البعض بسبب سيارة نقل بالقرب من نفق السلام".

وأضاف: "لا بد أن يكون هناك دور توعوي وأخلاقي يساند جهود الدولة ورجال الشرطة، فالدولة تنفذ مشروعات طرق ضخمة وتعمل على تطوير البنية التحتية، لكن يبقى الالتزام والمسؤولية عاملين أساسيين في الحد من الحوادث".

وتابع: "الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، نتيجة التصادم الذي تسبب في تهشم 23 سيارة".

وأشار إلى أن الجهات المعنية تعاملت سريعًا مع الحادث، قائلًا: "تم التحفظ على سائق سيارة النقل، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف والأوناش لاحتواء الموقف ورفع آثار الحادث وإنقاذ المصابين".

وأضاف: "سننتظر نتائج التحاليل والفحوصات لمعرفة ملابسات الحادث وما إذا كان السائق متعاطيًا لأي مواد مخدرة أم لا".

ووجه زيدان رسالة إلى سائقي النقل الثقيل، قائلًا: "إذا لم يكن السائق حريصًا على العودة إلى أسرته وأبنائه سالمًا، فمن سيكون حريصًا عليهم؟".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتمنى من كل سائق نقل ثقيل أن يتذكر أسرته قبل أن يجلس خلف عجلة القيادة، وأن يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، وكان الله في عون رجال إدارة المرور في التعامل مع تحديات النقل الثقيل على الطرق".

سيارة عبدالناصر زيدان حادث نفق السلام نفق السلام المرور

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