بيان صادم .. الأرصاد: استمرار الطقس شديد الحرارة حتى نهاية الشهر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الخميس 25 يونيو وحتى الإثنين 29 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة والرطبة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع تسجيل درجات حرارة شديدة الارتفاع في محافظات جنوب الصعيد.

حالة الطقس في مصر الأيام القادمة

وأفادت هيئة الأرصاد، أن الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار رطب نهاراً على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يصبح الطقس شديد الحرارة على جنوب البلاد، وخلال ساعات الليل، يسود طقس معتدل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أن الارتفاع المستمر في نسب الرطوبة خلال هذه الفترة يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن التوقعات المعلنة في الظل، بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين، متوقعة في الوقت ذاته نشاطاً نسبياً للرياح أحياناً على فترات متقطعة في أغلب أنحاء الجمهورية على مدار الأيام المقبلة، مما يساعد على تلطيف الأجواء قليلاً خلال ساعات المساء والليل.

وعلى صعيد الظواهر الجوية، رصد البيان تكون شبورة مائية صباحية من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية مما يتطلب توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة للأنحاء المختلفة، تشهد مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً في درجات الحرارة العظمى عند 35 درجة من الخميس وحتى السبت، لترتفع إلى 36 درجة يومي الأحد والإثنين، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 23 و24 درجة مئوية.

أما السواحل الشمالية، فتشهد الأجواء الأكثر اعتدالاً؛ حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 30 درجة يومي الخميس والإثنين، و29 درجة أيام الجمعة والسبت والأحد، مع استقرار الحرارة الصغرى عند 22 درجة مئوية طوال الفترة.

وفي المقابل، تشهد مناطق شمال الصعيد تصاعداً تدريجياً في درجات الحرارة؛ إذ تسجل العظمى 37 درجة أيام الخميس والسبت والأحد، و36 درجة يوم الجمعة، وتصل إلى ذروتها يوم الاثنين بتسجيل 38 درجة، بينما تستقر الصغرى عند 23 درجة مئوية.

وتستمر محافظات جنوب الصعيد في تسجيل المعدلات الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية خلال هذه الموجة؛ حيث تسجل درجات حرارة عظمى تبلغ 41 درجة مئوية أيام الخميس والسبت والأحد والاثنين، وتنخفض طفيفاً إلى 40 درجة يوم الجمعة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى ليلاً بين 26 و27 درجة مئوية.