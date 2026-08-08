قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صربيا تعلن افتتاح مصنع مسيرات مع إسرائيل الشهر المقبل

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تستعد لافتتاح مصنع مشترك لإنتاج الطائرات المسيرة بالتعاون مع إسرائيل خلال سبتمبر المقبل، في خطوة جديدة تعكس تنامي التعاون العسكري بين البلدين.

ونقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن فوتشيتش قوله إن المصنع سيفتتح في سبتمبر، مرجحًا أن يتم ذلك في حدود 15 أو 20 سبتمبر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في بلغراد عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضح الرئيس الصربي أن التعاون العسكري لم يكن ضمن الملفات التي ناقشها مع زيلينسكي خلال اللقاء، مؤكدًا: «لم نناقش التعاون العسكري اليوم، ليس في عهدنا. أما ما سيحدث بعد انتهاء الحرب فهو أمر آخر».

وأضاف فوتشيتش أن بلاده ماضية في مشروع إنشاء مصنع للطائرات المسيرة بالتعاون مع الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن المشروع سيفتتح خلال أسابيع.

مصنع وصفته صربيا بأنه من الأهم عالميًا

وكان فوتشيتش قد كشف في أوائل مارس الماضي عن قرب افتتاح مصنع متخصص في إنتاج الطائرات المسيرة، واصفًا المنتجات المستهدفة بأنها ستكون من بين «الأكثر احترافية في العالم».

وفي يونيو، ربط الرئيس الصربي المشروع رسميًا بإسرائيل وشركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية، بعدما كان قد أعلن في وقت سابق أن المصنع سيكون مشروعًا مشتركًا بين شريكين، دون الكشف عن هويتهما.

وقال فوتشيتش آنذاك إن المصنع كان يمكن أن يبدأ العمل خلال أشهر الصيف، لكنه لم يحدد هوية الشريك الإسرائيلي، ويُعتقد أن ذلك جاء لتجنب انتقادات سياسية محتملة من التيارات اليسارية داخل صربيا.

شراكة بين «إلبيت» وشركة صربية حكومية

وبحسب وسائل إعلام صربية، فإن المصنع سيكون مملوكًا بصورة مشتركة بين شركة «Elbit Systems» الإسرائيلية وشركة «SDPR»، وهي شركة الاستيراد والتصدير الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا.

وتشير التقارير إلى أن شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية ستمتلك الحصة الأكبر في المشروع، بنسبة 51% من الأسهم، مقابل حصة شركة «SDPR» الصربية.

ويأتي الإعلان عن موعد افتتاح المصنع في وقت تتجه فيه صربيا إلى تعزيز قدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، بالتوازي مع استمرار التعاون العسكري والتقني مع إسرائيل.

وخلال الاجتماع الذي جمع فوتشيتش وزيلينسكي في بلغراد، حرص الرئيس الصربي على الفصل بين المشروع العسكري والتعاون مع أوكرانيا، مؤكدًا أن أي ترتيبات مستقبلية مرتبطة بالتعاون العسكري ستخضع لظروف ما بعد انتهاء الحرب.

مصنع مسيرات صربيا إسرائيل صربيا وإسرائيل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

حرائق غير مسبوقة تجتاح بريتش كولومبيا وتدفع الآلاف للفرار وسط طلب عاجل للدعم الفيدرالي

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

قصف مدفعي للاحتلال وإطلاق نار كثيف شمال ووسط قطاع غزة

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

"موديز": سباق البنوك لتبني الذكاء الاصطناعي يضعها تحت رحمة شركات وادي السيليكون

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد