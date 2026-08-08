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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الصربي: ندعم وحدة أراضي أوكرانيا ونساند مسارها نحو الاتحاد الأوروبي

الرئيس الصربي
الرئيس الصربي
أ ش أ

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده تدعم بشكل غير مشروط وحدة أراضي أوكرانيا، مؤكداً أن موقف بلجراد في هذه المسألة لا يحتمل أي استثناءات، كما تعهد بمواصلة دعم مسار كييف نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال فوتشيتش - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بلجراد اليوم "السبت"، إن صربيا تلتزم بشكل صارم بميثاق الأمم المتحدة وقراراته، بما يشمل احترام وحدة أراضي جميع الدول الأعضاء، وفي مقدمتها أوكرانيا.

وأضاف: "من جانبنا، سنواصل هذه السياسة المبدئية، ولا توجد أي تحفظات في هذه المسألة"، مشيراً إلى أن بلاده سبق أن أكدت موقفها ذاته.

كما أعرب الرئيس الصربي عن تقديره لدعم كييف المتبادل لوحدة أراضي صربيا، مؤكداً أن بلغراد ستواصل موقفها الداعم لسلامة أراضي أوكرانيا.

وفي ما يتعلق بمسار أوكرانيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، قال فوتشيتش إنه ناقش مع زيلينسكي المسارين الأوروبيين لكل من صربيا وأوكرانيا، مؤكداً دعم بلاده لكييف في هذا الاتجاه.

وأعرب عن أمله في أن تتمكن أوكرانيا من فتح وإغلاق جميع فصول مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن ذلك يتوافق مع رغبة الشعب الأوكراني والقيادة الأوكرانية.

وأكد فوتشيتش أن صربيا ستفعل «كل ما تستطيع» لمساعدة أوكرانيا على طريقها الأوروبي.

وفي تطور آخر، أعرب فوتشيتش عن تشاؤمه بشأن إمكانية انتهاء الحرب في أوكرانيا خلال فترة قصيرة، قائلاً إنه لا يعتقد أن الصراع سينتهي قريباً.

وأوضح أن المجتمع الدولي، بما في ذلك صربيا، يرغب في إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، لكنه حذر من أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة، خصوصاً بالنسبة إلى أوكرانيا.

وقال فوتشيتش إنه يخشى أن يكون الشتاء المقبل " صعباً للغاية " على الأوكرانيين، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في انتهاء الحرب بأسرع ما يمكن، رغم عدم رؤيته حالياً مساراً واضحاً لتحقيق ذلك.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مؤتمر صحفي

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