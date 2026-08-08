د. أحمد محمد عبدالوهاب يكتب: إلى طلاب الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة.. مستقبلك أكبر من مجموعك

بعد شهور طويلة من الدراسة والقلق والانتظار، ظهرت نتيجة الثانوية العامة، وبدأت معها مشاعر متباينة داخل البيوت؛ فرحة واحتفالات لدى بعض الطلاب، وصدمة أو حزن أو إحباط لدى آخرين، بينما يقف كثيرون في منطقة وسطى لا يعرفون هل يفرحون بما حققوه أم ينشغلون بما كانوا يتمنونه.

وفي هذه اللحظة الحساسة، يجب أن نتذكر حقيقة مهمة: نتيجة الثانوية العامة محطة في رحلة الحياة، وليست حكمًا نهائيًا على قيمة الطالب أو قدراته أو مستقبله.

## المجموع لا يختصر الإنسان

قد يحصل الطالب على مجموع مرتفع، لكنه يظل محتاجًا إلى الاجتهاد والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار حتى ينجح في حياته الجامعية والمهنية. وقد يحصل طالب آخر على مجموع أقل من توقعاته، ثم يكتشف طريقًا جديدًا يناسب إمكاناته وميوله، ويحقق فيه نجاحًا يفوق كل التوقعات.

الدرجات تقيس أداء الطالب في امتحانات محددة وتحت ظروف معينة، لكنها لا تستطيع قياس جميع جوانب شخصيته، ولا تكشف وحدها عن ذكائه الاجتماعي أو إبداعه أو موهبته أو قدرته على القيادة والتواصل وحل المشكلات.

لذلك، لا تجعل رقمًا مكتوبًا في شهادة يحدد نظرتك إلى نفسك، ولا تسمح له بأن يسلبك الثقة أو الأمل.

## من حقك أن تحزن.. ولكن لا تتوقف

إذا جاءت النتيجة أقل مما كنت تنتظر، فمن الطبيعي أن تشعر بالحزن أو الغضب أو خيبة الأمل. لا تنكر مشاعرك، ولا تتظاهر بالقوة طوال الوقت، لكن لا تسمح للحزن بأن يتحول إلى عزلة أو يأس أو اعتقاد بأن كل الأبواب قد أُغلقت.

خذ وقتًا قصيرًا لاستيعاب النتيجة، ثم ابدأ التفكير بهدوء: ما البدائل المتاحة؟ ما التخصصات التي تناسب قدراتك؟ ما المهارات التي يمكنك تعلمها؟ وهل هناك مسارات تعليمية أو تدريبية لم تكن تعرفها من قبل؟

أحيانًا لا تأتي الفرصة في الشكل الذي تمنيناه، لكنها تقودنا إلى طريق أكثر ملاءمة لنا.

##لا تقارن نتيجتكظ بالآخرين

من أكثر الأمور التي تؤذي الطالب نفسيًا بعد النتيجة كثرة المقارنات: ابن العم حصل على مجموع أعلى، والصديق التحق بالكلية التي يتمناها الجميع، والزميل أصبح حديث الأقارب والجيران.

لكن لكل إنسان ظروفه وقدراته وطريقه الخاص. المقارنة المستمرة لا تغيّر النتيجة، وإنما تزيد الشعور بالنقص وتشتت التفكير عن الخطوة المقبلة.

قارن نفسك بما كنت عليه، واسأل: ماذا تعلمت؟ ما نقاط قوتي؟ وما الذي أحتاج إلى تطويره؟ النجاح الحقيقي لا يعني أن تسبق الآخرين، بل أن تستمر في التقدم نحو هدف يناسبك.

##اختيار الكلية ليس سباقًا اجتماعيًا

يقع بعض الطلاب تحت ضغط الالتحاق بما يسمى «كليات القمة»، حتى إن كانت لا تناسب شخصياتهم أو ميولهم، فقط لإرضاء الأسرة أو الحصول على مكانة اجتماعية.

والحقيقة أن قيمة الكلية لا تنفصل عن قدرة الطالب على النجاح فيها والاستفادة منها. فقد يلتحق طالب بتخصص مشهور لكنه لا يحبه، فيتعثر ويفقد شغفه، بينما يختار آخر تخصصًا يناسب قدراته، فيتميز ويصنع لنفسه مستقبلًا مهنيًا ناجحًا.

عند اختيار التخصص، يجب النظر إلى الميول الشخصية، والقدرات العلمية، وفرص التعلم والتطور، وطبيعة سوق العمل، وليس إلى اسم الكلية فقط.

##رسالة إلى أولياء الأمور

في هذه المرحلة يحتاج الأبناء إلى الاحتواء لا المحاكمة، وإلى الدعم لا التوبيخ. الكلمات القاسية التي تقال وقت الغضب قد تترك أثرًا نفسيًا يستمر سنوات.

لا تقولوا لأبنائكم: «ضيعت مستقبلنا»، أو «أنت أقل من زملائك»، أو «لم نعد نثق بك». فالطالب قد يكون بالفعل في حالة ضغط وصدمة، وزيادة اللوم لن تساعده على تحسين مستقبله.

قولوا له: «نحن نحبك مهما كانت النتيجة»، و«سنبحث معًا عن أفضل طريق»، و«هذه ليست نهاية الحياة». فالدعم الأسري في هذه اللحظة قد يكون نقطة البداية نحو نجاح جديد.

كما يجب ألا يتحول تفوق الطالب إلى مناسبة للضغط عليه أو التقليل من زملائه. علّموا أبناءكم أن النجاح مسؤولية وتواضع واجتهاد مستمر، وليس وسيلة للتفاخر أو السخرية من الآخرين.

## خطوات عملية بعد ظهور النتيجة

بعد هدوء المشاعر، من المهم أن يبدأ الطالب في جمع معلومات دقيقة عن التخصصات والكليات والمعاهد المتاحة، ومراجعة شروط الالتحاق بها، والتعرف على طبيعة الدراسة وفرص العمل المستقبلية.

يمكنه كذلك كتابة قائمة بالتخصصات التي يفضلها، وترتيبها وفق اهتماماته وقدراته، ثم مناقشتها مع أسرته أو أحد المتخصصين في التوجيه المهني والتعليمي.

ومن المفيد استغلال الفترة المقبلة في تعلم مهارات يحتاجها أي طالب جامعي، مثل اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسب، والبحث العلمي، وإدارة الوقت، والتواصل، والعمل الجماعي.

## **نجاحك يبدأ بعد النتيجة**

الثانوية العامة ليست نهاية الطريق، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب وعيًا أكبر ومسؤولية أكثر. قد لا تختار دائمًا الظروف التي تمر بها، لكنك تستطيع اختيار الطريقة التي تتعامل بها معها.

لا يوجد طريق واحد للنجاح، ولا عمر محدد لتحقيقه، ولا كلية واحدة تضمنه. النجاح يبنى بالتعلم المستمر، والاجتهاد، والصبر، والمرونة، والقدرة على البدء من جديد.

إلى كل طالب فرح بنتيجته: مبارك لك، واجعل تفوقك بداية لمزيد من العمل والعطاء.

وإلى كل طالب لم يحصل على ما تمناه: لا تختصر حياتك في هذه اللحظة، ولا تعتبر النتيجة نهاية أحلامك. ابحث عن طريقك، واستثمر قدراتك، وثق بأن الإنسان لا يُقاس بما تعثر فيه، بل بقدرته على النهوض ومواصلة المسير.

مستقبلك لم يُكتب بالكامل في ورقة النتيجة؛ فما زال أمامك الكثير لتكتبه بنفسك.