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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السرطان انتشر إلى عظامه .. هانتر بايدن يكشف تدهور حالة والده جو بايدن

بايدن
بايدن
محمود عبد القادر

كشف هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن تدهور الحالة الصحية لوالده، معلنًا أن سرطان البروستاتا الذي أصيب به انتشر إلى العظام وأجزاء أخرى من الجسم، في تصريحات مؤثرة تحدث خلالها عن معاناة والده الصحية وتأثير المرض على الأسرة.

وقال هانتر بايدن، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، وعيناه تملؤهما الدموع: «لقد انتشر السرطان إلى عظامه وأبعد من ذلك. إنه لأمر مؤلم للغاية ومنهك. من المحزن جدًا رؤية ذلك».

وأضاف أن والده لا يزال يمثل محور العائلة، واصفًا إياه بأنه «أفضل أب، وأفضل زوج، وأفضل جد».

وأوضح هانتر أن تدهور صحة والده أصبح مصدر ألم كبير للعائلة، مضيفًا: «إنها مؤلمة للغاية ومنهكة للغاية»، قبل أن يقول إن الشيء الوحيد الذي يستطيع قوله بشأن صحة والده حاليًا هو: «أتمنى لو كان يشتكي أكثر».

تشخيص السرطان والعلاج

وكان جو بايدن قد شخص في مايو 2025 بنوع شرس من سرطان البروستاتا، وبدأ بعد ذلك في تلقي العلاج الإشعاعي.

وكشف عن إصابته بالمرض بعد نحو خمسة أشهر من التشخيص، فيما أعلن متحدث باسم الرئيس السابق، البالغ من العمر 83 عامًا، أنه يخضع للعلاج ضمن خطة لمواجهة سرطان البروستاتا.

وقال المتحدث آنذاك إن بايدن يتلقى العلاج الإشعاعي إلى جانب العلاج الهرموني.

وتأتي تصريحات هانتر الأخيرة لتكشف عن تطور جديد في الحالة الصحية للرئيس الأمريكي السابق، بعدما أكد أن المرض انتشر إلى العظام وما وراءها.

«كنت أعلم أن هناك خطبًا ما».. هانتر يعود إلى مناظرة ترامب

وتطرق هانتر بايدن خلال المقابلة إلى المناظرة الرئاسية التي جمعت والده بالرئيس دونالد ترامب في يونيو 2024، والتي أثارت تساؤلات واسعة بشأن الحالة الصحية للرئيس آنذاك، وانتهت لاحقًا بانسحاب جو بايدن من السباق الرئاسي لصالح كامالا هاريس.

وقال هانتر: «لقد صدمت، كنت أعلم أن هناك خطبًا ما».

ورأى نجل الرئيس السابق أن الأداء الذي ترك انطباعًا سيئًا خلال المناظرة كان مرتبطًا بالإرهاق الجسدي الذي عانى منه والده نتيجة كثرة السفر والضغوط المرتبطة بعمله رئيسًا للولايات المتحدة.

كما تساءل هانتر عما إذا كان السرطان، الذي اكتُشف بعد نحو عام من المناظرة، قد بدأ بالفعل في التأثير على أداء والده في ذلك الوقت.

العفو الرئاسي عن هانتر.. «كان غير عادل»

وخلال المقابلة، تحدث هانتر بايدن أيضًا عن العفو الذي منحه له والده قرب نهاية ولايته في البيت الأبيض.

وأقر هانتر بأن العفو كان إجراء «غير عادل» ولم يكن في مصلحة الشعب الأمريكي، لكنه أضاف متسائلا: «ماذا كنتم ستظنون بوالدي لو لم يفعل ذلك من أجلي؟».

وقبل أقل من شهرين من مغادرته البيت الأبيض، أصدر جو بايدن عفوًا عن نجله في قضيتين اتحاديتين.

وكان هانتر قد أدين بشراء وحيازة سلاح ناري أثناء تعاطيه المخدرات، إضافة إلى الكذب بشأن ذلك عند شراء السلاح.

كما أُدين في قضية أخرى بالتهرب الضريبي في ولاية كاليفورنيا.

وصدر العفو الرئاسي قبل النطق بالحكم في القضيتين.

«كان جحيمًا على الأرض».. هانتر يتحدث عن إدمانه

وتحدث هانتر بايدن خلال المقابلة أيضًا بصراحة عن فترة الإدمان التي مر بها، كاشفا أنه كان يشرب ما يقارب أربعة لترات من الفودكا يوميًا، إلى جانب تعاطي الكراك بشكل متكرر، وقال عن تلك المرحلة: «لقد كان جحيما على الأرض».

وفي الوقت نفسه، استبعد هانتر إمكانية دخوله عالم السياسة، موضحًا أنه يريد تكريس وقته لمساعدة الآخرين على التغلب على الإدمان.

وتكشف تصريحات نجل الرئيس السابق عن جوانب شخصية وعائلية بالغة الحساسية، في وقت يواجه فيه جو بايدن تحديات صحية متزايدة، بينما يستمر الجدل في الولايات المتحدة حول فترة رئاسته والقرارات التي اتخذها قبل مغادرته البيت الأبيض.

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