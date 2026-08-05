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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

باكستان والولايات المتحدة تحرزان تقدما في مفاوضات بشأن إطار التجارة بين البلدين

باكستان والولايات المتحدة تحرزان تقدما في مفاوضات بشأن إطار التجارة بين البلدين
باكستان والولايات المتحدة تحرزان تقدما في مفاوضات بشأن إطار التجارة بين البلدين
أ ش أ

 أعلنت وزارة المالية الباكستانية، اليوم الأربعاء، عقب محادثات بين وزير المالية محمد أورنجزيب والممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير، أن باكستان والولايات المتحدة أحرزتا تقدما "مهما" في المفاوضات بشأن إطار التجارة المتبادلة، وأنهما تسعيان للتوصل إلى اتفاق "في أقرب وقت ممكن".

واستعرض الاجتماع الافتراضي الجولة الأخيرة من المفاوضات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي الثنائي، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما بشأن الوتيرة السريعة للمناقشات، واتفقا على مواصلة التواصل المنتظم لوضع اللمسات الأخيرة على العناصر المتبقية من الإطار.

وحضر الاجتماع وزير التجارة الفيدرالي جواد بول، وكبار المسؤولين من مكتب الممثل التجاري الأمريكي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الباكستانية، أشار أورنجزيب إلى المناقشات الأخيرة التي جرت في واشنطن، ورحب "بالتقدم المطرد الذي أحرزته فرق التفاوض المعنية"، مثمنا "النهج البناء الذي اتسم به الحوار على مدار الفترة الماضية".

وأعلنت الوزارة أن الجانبين أشارا إلى أن المفاوضات بشأن إطار التجارة المتبادلة المقترح قد أحرزت تقدما ملحوظا، وأكدا مجدداً التزامهما المشترك بإبرام الاتفاقية في أقرب وقت.

وزارة المالية الباكستانية وزير المالية محمد أورنجزيب الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير التجارة المتبادلة

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