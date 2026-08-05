وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء ٥ أغسطس، ب أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان.

وأشاد الوزيران خلال اللقاء بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين. كما ثمنا النتائج التي أسفرت عنها الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة، التي انعقدت بالقاهرة في نوفمبر الماضي، مؤكدين أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها والبناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن التطورات فى ليبيا، وأكدأ أهمية الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية خالصة، تفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت.

كما شدد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة التنسيق بين دول الجوار، والبناء على مخرجات آلية دول الجوار الثلاثية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.