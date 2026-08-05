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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجامعة العربية: المخاطر التي تتعرض لها القدس تتطلب تحركا عاجلا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، إن الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس.

وأضاف نبيل فهمي، خلال المؤتمر الصحفي، أن المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها القدس والمسجد الأقصى تتطلب تحركا عاجلا، متابعا: هناك مخطط إسرائيلي في القدس لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.

ولفت إلى أن الاحتلال يحاول تثبيت واقع جديد في القدس، متابعا: نحن بحاجة إلى برنامج شامل لدعم صمود المقدسيين في مواجهة مخططات الاحتلال.

وتابع قائلا: ندعو إلى تحركات دولية عاجلة لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير القانونية بالقدس.

الأمين العام لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية الاحتلال القدس

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