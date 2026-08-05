خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن مصير محمد شريف مع الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور، تطورات بشأن مصير اللاعب محمد شريف من الاستمرار في النادي الأهلي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "النادي الأهلي يُوجّه الشكر لمحمد شريف واللاعب يبحث عن إنهاء عقده بالتراضي مع الأهلي المُمتد لـ 3 سنوات والمبلغ يتخطي الـ 60 مليون جنيه وننتظر لنري التطورات والمبلغ الذي سيحصل عليه محمد شريف من أجل الموافقة على إنهاء عقده بالود".

في المقابل، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يخوض معسكرًا خارجيًا في إسبانيا خلال الفترة من 6 إلى 20 أغسطس الجاري، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق الموسم.

ويخوض الأهلي مباراة ودية أمام بترول أسيوط يوم 5 أغسطس، قبل السفر مباشرة إلى إسبانيا، حيث يتضمن المعسكر تدريبات مكثفة وعددًا من المباريات الودية، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة الصفقات الجديدة، والوصول إلى أعلى درجات الجاهزية.

ويختتم الأهلي معسكره بمواجهة ودية قوية أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس، في بروفة أخيرة قبل انطلاق المنافسات الرسمية، يسعى خلالها الجهاز الفني للاستقرار على التشكيل الأساسي وملامح الفريق للموسم الجديد.