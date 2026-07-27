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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كواليس ساخنة داخل الأهلي.. إعلامي يكشف مصير أفشة ومحمد شريف

الأهلي
الأهلي
محمد بدران

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن آخر تطورات موقف الثلاثي محمد مجدي "أفشة"، ومحمد شريف، وأحمد رضا داخل النادي الأهلي، في ظل استعدادات الفريق للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة.

وأوضح حتحوت، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أنه لا توجد أي مستجدات تم إبلاغ أفشة أو محمد شريف بها حتى الآن، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي تدرس فكرة رحيل الثنائي، لكن القرار النهائي لم يُحسم بعد.

وأضاف أن أفشة ومحمد شريف يرغبان في الاستمرار مع الأهلي، وفي حال الاستغناء عنهما فإنهما يفضلان الرحيل بشكل نهائي بعد الحصول على كامل مستحقاتهما، وليس عبر أي صيغة أخرى.

وأشار حتحوت إلى أن أفشة يرى أنه لا يزال قادرًا على تقديم الإضافة للفريق، ويؤمن بأنه يحتاج إلى موسم جديد لإثبات نفسه، خاصة أنه واثق من أن استمراره سيقوده إلى تجديد عقده مع الأهلي بفضل قدرته على صناعة الفارق.

ولفت إلى أن أفشة قدم أداءً جيدًا خلال المباراة الودية الأخيرة أمام النصر، بعدما نجح في صناعة هدفين، وهو ما يعزز فرصه في البقاء، مؤكدًا أن موقفه وموقف محمد شريف لم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.

كما أكد حتحوت أن الحسين عموتة أبدى إعجابه بإمكانات أحمد رضا، خاصة في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في مركز خط الوسط عقب رحيل المالي أليو ديانج.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، حيث يعمل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على رفع الجاهزية الفنية والبدنية لجميع اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في اللقاء الذي شهد الظهور الأول لعموتة على رأس القيادة الفنية، فيما يستعد الفريق لمواجهة لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا لاستكمال البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.

الأهلي الانتقالات الصيفية محمد شريف أفشة

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