بحضور قيادات الأزهر.. انطلاق احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة "مئذنة الشعر العربي"| صور

انطلقت منذ قليل احتفالية الأزهر لتكريم الفائزين في الموسم الخامس لمسابقة "مئذنة الشعر العربي"، وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويشهد الحفل حضور أ.د سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د محمد الجندي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، أ.د أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وأ.د نهلة الصعيدي، مستشار فضيلة الإمام الأكبر لشئون الوافدين، وأ.د أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والسفير ناجي الناجي، نائب سفير فلسطين بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية وقيادات وعلماء الأزهر الشريف.