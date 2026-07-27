الجامع الأزهر يختتم قراءة «الجامع الكبير» و«الشمائل المحمدية» في احتفالية علمية.. غدًا

تنظم الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، غدًا الثلاثاء 28 يوليو 2026، الموافق 14 صفر، احتفالية علمية بمناسبة الانتهاء من قراءة كتابي «الجامع الكبير» و«الشمائل المحمدية» للإمام أبي عيسى الترمذي، وذلك ضمن برنامج «المجالس الحديثية» الذي يقيمه الجامع الأزهر لنشر علوم السنة النبوية وتعزيز التواصل مع التراث الإسلامي.

وتقام الاحتفالية برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، والدكتور آتي خضر، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

ويشارك في الحفل عدد من كبار علماء الأزهر الشريف، يتقدمهم الأستاذ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء، إلى جانب الأستاذ الدكتور مصطفى أبو عمارة، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الاحتفال في تمام الساعة العاشرة صباحًا داخل الظلة العثمانية بأروقة الجامع الأزهر الشريف، بحضور العلماء وطلاب العلم ورواد المجالس الحديثية.