تحول جديد في الأهلي.. كريم الدبيس صانع ألعاب بقرار من عموتة

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن كريم الدبيس مرشح للظهور بشكل مختلف مع الأهلي خلال الموسم الجديد، في ظل قناعة المدير الفني المغربي الحسين عموتة بإمكانات اللاعب، ورغبته في توظيفه بمركز جديد داخل الملعب.

وكتب فرج عامر ،عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "كريم الدبيس سوف يظهر بشكل مختلف هذا الموسم، حيلعب صانع لعب، حسين عموتة أعجب به جدًا وحيوظفه في مكانه الجديد، وحيظهر بشكل مختلف، وأتوقع يكون من نجوم هذا الموسم."

ويأتي حديث فرج عامر بالتزامن مع مواصلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يعمل على تجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وكان الأهلي قد افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتجربة عدد من الأفكار الخططية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا لاستكمال التحضيرات للموسم الجديد.