نادية الجندي تكشف تفاصيل مقاضات وزير الثقافة الأسبق يوسف السباعي

كشفت الفنانة نادية الجندي، عن تفاصيل مقاضاتها الي وزير الثقافة الأسبق يوسف السباعي.

وقالت نادية الجندي في تصريحات تليفزيونية: كان هناك قرار وزاري برفع اي فيلم في السينمات بعد 16 أسبوع، ليتم منح فرصة لعرض أفلام آخري، إلا أن فيلمها بامبه كشر، كان كامل العدد في سينما ريفولي بعد مرور 16 أسبوع، لذا ذهبت لوزير الثفافة لتطلب منه مد عرض الفيلم وعدم رفعه.

وتابعت نادية الجندي أن يوسف السباعي طلب منها ان تقوم برفع قضية ضده، حتي يتم الغاء هذا القرار، وهو ما حدث، ليتم الغاء القرار بعد ذلك، ومد عرض الفيلم ، حيث ظل يعرض في السينما لمدة وصلت الي عام كامل.