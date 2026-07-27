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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هدنة مؤقتة من الحر.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحذر من الشبورة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة على عدد من المناطق، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية وفقا لما رصده برنامج صباح الخير يا مصر.

انخفاض مؤقت في درجات الحرارة

أوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

ومن المتوقع أن تسجل:

القاهرة الكبرى: 35 درجة مئوية

السواحل الشمالية الغربية: 29 درجة

شمال الصعيد: 36 درجة

جنوب الصعيد: 44 درجة

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة.

تحذير من الشبورة صباحًا

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية بين الساعة الرابعة والثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

أمطار ورياح على مناطق متفرقة

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، قد يثير الرمال والأتربة في بعض المناطق خاصة حلايب.

اضطراب الملاحة في البحر الأحمر

ولفتت الأرصاد إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3 أمتار.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية، والقيادة بحذر خلال ساعات الشبورة، مع توخي الحذر في المناطق الساحلية المتأثرة باضطراب الملاحة البحرية.

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