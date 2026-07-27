كباكا يتجاوز الإصابة ويقترب من السفر مع الأهلي إلى إسبانيا وعموتة يراقب

عاد أحمد خالد "كباكا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية، وسط اهتمام كبير من مسؤولي القلعة الحمراء بمستقبله.

وكشف الناقد الرياضي محمود شوقي، عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، أن كباكا بدأ المشاركة في تدريبات الأهلي، بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي، مؤكدًا أن اللاعب يحظى باهتمام كبير داخل النادي.

وأوضح أن كباكا كان يعاني من تمزق في منشأ العضلة الضامة تعرض له خلال مشاركته مع فريق زد أمام بيراميدز، قبل أن يخضع للعلاج تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي.

وأضاف أن اللاعب خضع لأشعة طبية قبل يومين أثبتت تعافيه بشكل كامل، ثم اجتاز اختبارات الجري والتدرب بالكرة بنجاح، ليشارك بعدها في التدريبات الجماعية مع الفريق.

وأشار محمود شوقي إلى أن كباكا رفض عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، لرغبته في الاستمرار داخل الأهلي، كما يأمل في التواجد ضمن بعثة الفريق المتجهة إلى إسبانيا لخوض المعسكر الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، مؤكدًا أنه في حال خروجه من الأهلي ستكون الأولوية للانتقال إلى زد، نظرًا لعلاقته القوية بمحمد شوقي، المدير الفني للفريق.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، على أن يواجه لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، قبل السفر إلى إسبانيا لاستكمال البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.