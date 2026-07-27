عموتة مثال الالتزام والانضباط.. يبدأ يومه في الأهلي قبل الجميع

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن جانب من شخصية المدير الفني المغربي الحسين عموتة، مؤكدًا حرصه على الانضباط والالتزام منذ توليه القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وكتب محمود شوقي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن الحسين عموتة يحضر إلى مقر النادي الأهلي بالجزيرة في وقت مبكر جدًا كل صباح، رغم انتقال مقر إقامته إلى مدينة السادس من أكتوبر، وتحديدًا إلى الفيلا المخصصة له في منطقة بالم هيلز، بعد مغادرته مقر إقامته المؤقت بفندق ماريوت الزمالك.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في المباراة التي شهدت الظهور الأول للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته الودية الثانية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ضمن البرنامج الإعدادي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويحرص الجهاز الفني بقيادة عموتة على استغلال المباريات الودية في منح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية، إلى جانب تجربة عدد من الأفكار الخططية، قبل السفر إلى المعسكر الخارجي في إسبانيا لاستكمال الاستعدادات للموسم الجديد.