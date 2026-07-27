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الأهلي يقترب من الإعلان عن أكبر عقد رعاية في تاريخه.. مليارات جديدة وحقوق تسمية الاستاد| الحكاية كاملة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأهلي يقترب من الإعلان عن أكبر عقد رعاية في تاريخه.. مليارات جديدة وحقوق تسمية الاستاد| الحكاية كاملة

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يستعد النادي الأهلي للإعلان رسميًا عن أكبر اتفاقية رعاية في تاريخه خلال احتفالية ضخمة تقام تحت سفح أهرامات الجيزة مساء اليوم الاثنين وسط حضور عدد من مسؤولي النادي وممثلي إحدى كبرى شركات الاتصالات في خطوة تعكس الطفرة الاستثمارية التي تشهدها القلعة الحمراء خلال الفترة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يكشف مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تفاصيل الشراكة الجديدة التي تعد الأضخم من حيث القيمة المالية لتضيف مصدرًا جديدًا من الإيرادات يعزز خطط الأهلي التوسعية على المستويين الرياضي والاستثماري.

عقد رعاية تاريخي للأهلي

وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي فإن الاتفاق الجديد يمتد لمدة أربع سنوات وتبلغ قيمته نحو مليار و350 مليون جنيه مقابل حصول الشركة الراعية على حق وضع شعارها على قميص الفريق الأول لكرة القدم في واحدة من أكبر صفقات الرعاية في تاريخ الكرة المصرية.

ويعكس هذا الاتفاق المكانة التسويقية الكبيرة التي يتمتع بها الأهلي باعتباره أحد أكثر الأندية جماهيرية في المنطقة وهو ما ساهم في رفع القيمة التجارية لحقوق الرعاية بشكل غير مسبوق.

إيرادات ضخمة من القميص وحقوق البث

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي العائد المالي الذي سيحصل عليه الأهلي من حقوق رعاية القميص إلى جانب حقوق البث الفضائي سيصل إلى نحو 2.6 مليار جنيه وهو رقم يعكس حجم النمو في الموارد المالية للنادي واستمرار نجاح الإدارة في تنويع مصادر الدخل.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مجلس الإدارة لتعظيم الاستثمارات التجارية بما يضمن توفير موارد مالية مستقرة تدعم مختلف القطاعات الرياضية داخل النادي.

حقوق تسمية استاد الأهلي

ولم تقتصر الاتفاقية على رعاية قميص الفريق إذ تتضمن أيضًا منح الشركة الراعية حقوق تسمية مشروع استاد الأهلي لفترة زمنية طويلة على أن يتم الإعلان عن التفاصيل الرسمية خلال الحفل.

ووفقًا للمعلومات المتاحة تتراوح القيمة المالية الخاصة بحقوق التسمية بين 70 و100 مليون دولار بينما تشير التوقعات إلى أن تمتد مدة الاتفاق إلى ما لا يقل عن 20 عامًا ليحمل الاستاد اسم الشركة الراعية طوال فترة التعاقد.

الاستاد الجديد.. مشروع استراتيجي

ويمثل مشروع استاد الأهلي أحد أهم المشروعات التي يعمل عليها مجلس الإدارة خلال السنوات الأخيرة بعدما تم وضع حجر الأساس للمشروع الذي يستهدف إنشاء استاد عالمي يليق بتاريخ النادي وجماهيريته.

وكان مسؤولو الأهلي قد أعلنوا في وقت سابق أن الجدول الزمني للمشروع يسير وفق الخطة الموضوعة مع استهداف الانتهاء من أعمال الإنشاء وافتتاح الاستاد خلال عام 2029.

ويأتي الإعلان عن عقد الرعاية الجديد بعد أيام قليلة من إعلان الأهلي بدء إجراءات إنشاء فرعه الخامس بمدينة المنصورة الجديدة ليكون أول فرع للنادي خارج نطاق القاهرة في خطوة تؤكد استمرار سياسة التوسع الجغرافي والاستثماري.

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