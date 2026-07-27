الحزم عنوان المرحلة.. عموتة يفرض قواعد صارمة داخل معسكر الأهلي

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن فرض المدير الفني المغربي الحسين عموتة حالة من الانضباط الصارم داخل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وقال المحمودي، خلال تصريحاته عبر قناة أون سبورت: "الحسين عموتة عامل ضوابط عسكرية في التدريب بتاع الأهلي، وأي صور تطلع من التدريبات رجالة الديجيتال في الأهلي أوت."

وأشار إلى أن المدير الفني يسعى لفرض السرية الكاملة على التدريبات، للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم الكشف عن الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق الموسم.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد، بعدما افتتح مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للحسين عموتة على رأس القيادة الفنية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق لافيينا وديًا يوم 30 يوليو الجاري، قبل مواجهة بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، ثم السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة المعسكر الخارجي.

كما يخوض الأهلي مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل المباراة الودية المرتقبة أمام برشلونة يوم 19 أغسطس، ضمن برنامج الإعداد للموسم الجديد.