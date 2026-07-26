حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تعلن انخفاض الحرارة وتحذر من ظاهرة خطيرة

تشغل حالة الطقس غدا اهتمام ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، بعدما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع بقاء الأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بالتزامن مع نشاط للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، إلى جانب اضطراب في الملاحة البحرية بخليج السويس وبعض السواحل.



وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدا الإثنين 27 يوليو 2026 ستشهد طقسًا مائلًا للحرارة رطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، في حين تستمر الأجواء شديدة الحرارة والرطوبة على محافظات جنوب الصعيد، مع أجواء مائلة للحرارة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.



حالة الطقس غدا.. استمرار انخفاض درجات الحرارة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الانخفاض النسبي في درجات الحرارة سيستمر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وهو ما يمنح المواطنين شعورًا أفضل نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية، رغم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أن الأجواء ستظل رطبة خلال ساعات النهار والليل، وهو ما يرفع درجات الحرارة المحسوسة عن المسجلة في الظل بعدة درجات.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت الهيئة درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والمحسوسة 32 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 31 والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 38 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة.

وتؤكد هذه المؤشرات أن حالة الطقس غدا ستكون أكثر اعتدالًا نسبيًا في شمال الجمهورية مقارنة بجنوب البلاد الذي يواصل تسجيل أعلى درجات الحرارة.

شبورة مائية ورذاذ خفيف في الصباح

ومن أبرز الظواهر الجوية المصاحبة لـ حالة الطقس غدا تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة مناطق:

القاهرة الكبرى.

الوجه البحري.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.



كما أشارت الهيئة إلى فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق.

فرص أمطار ورياح نشطة

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقترب من 30% على مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على أغلب الأنحاء، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء خلال ساعات الليل، بينما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وتضمنت توقعات حالة الطقس غدا تحذيرًا من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق المطلة على خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

كما تشهد شواطئ:

السلوم.

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

دمياط.

بورسعيد.

نشاطًا للرياح يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.25 متر، وهو ما يستدعي توخي الحذر بالنسبة لمرتادي الشواطئ والصيادين.

درجات الحرارة في المحافظات

سجلت الهيئة درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المحافظات، حيث جاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: 24 / 35.

العاصمة الإدارية: 23 / 36.

6 أكتوبر: 24 / 36.

بنها: 24 / 35.

دمنهور: 23 / 34.

كفر الشيخ: 24 / 33.

المنصورة: 24 / 35.

الزقازيق: 25 / 35.

طنطا: 24 / 33.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 24 / 30.

العلمين: 23 / 29.

مطروح: 24 / 29.

السلوم: 22 / 30.

دمياط: 24 / 30.

بورسعيد: 25 / 31.

مدن القناة وسيناء

الإسماعيلية: 25 / 36.

السويس: 23 / 35.

العريش: 22 / 32.

رفح: 22 / 31.

شرم الشيخ: 28 / 39.

الطور: 26 / 34.

طابا: 23 / 35.

سانت كاترين: 19 / 32.

البحر الأحمر

الغردقة: 27 / 38.

رأس غارب: 28 / 37.

سفاجا: 29 / 38.

مرسى علم: 30 / 38.

شلاتين: 28 / 39.

حلايب: 30 / 35.

أبو رماد: 28 / 40.

رأس حدربة: 29 / 36.

شمال الصعيد

الفيوم: 23 / 36.

بني سويف: 23 / 36.

المنيا: 23 / 36.

أسيوط: 24 / 37.

جنوب الصعيد

سوهاج: 26 / 40.

قنا: 27 / 43.

الأقصر: 29 / 43.

أسوان: 30 / 45.

الوادي الجديد: 28 / 42.

أبو سمبل: 30 / 44.



نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بمتابعة النشرات الرسمية الخاصة بـ حالة الطقس غدا، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة واضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق.

كما دعت إلى:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل.

القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية صباحًا.

الالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالنسبة للأنشطة البحرية.

متابعة تحديثات الطقس بشكل دوري قبل السفر أو التنقل بين المحافظات.

ورغم الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة، تؤكد الهيئة أن فصل الصيف لا يزال في ذروته، وهو ما يتطلب اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد التي تستمر في تسجيل أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية، بينما تمنح الرياح النشطة أجواءً أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال ساعات المساء والليل في عدد من المناطق.