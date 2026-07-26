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البريد يكشف أسباب تكدس المواطنين في المكاتب أثناء صرف المعاشات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

البريد يكشف أسباب تكدس المواطنين في المكاتب أثناء صرف المعاشات

المعاشات
المعاشات

علق سيد طمان، نائب رئيس الهيئة القومية للبريد لشؤون المناطق، على شكاوى بعض أصحاب المعاشات بشأن التكدس أثناء صرف المعاشات من مكاتب البريد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب شكاوى تتعلق بعدم توافر "الفكة" في بعض الأحيان، سواء داخل المكاتب أو عبر ماكينات الصراف الآلي.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار: “أطمئن المواطنين، خدمة صرف المعاشات متاحة على امتداد شبكة الهيئة القومية للبريد، من خلال أكثر من 4700 فرع على مستوى الجمهورية، وجميعها تقدم خدمة صرف المعاشات.”

وحول دور ماكينات الصراف الآلي، أوضح: “لدينا أكثر من 3100 ماكينة صراف آلي يتم تغذيتها بشكل دوري، وبعضها يُغذى أكثر من مرة على مدار اليوم، حرصًا على ضمان استمرار توافر السيولة لأصحاب المعاشات.”

وفيما يتعلق بـ"الفكة"، أكد أن جميع مكاتب البريد يتوافر بها النقد اللازم لعمليات الصرف، بما في ذلك العملات المعدنية والفئات الصغيرة.

وأشار إلى أن الأيام الأولى من صرف المعاشات تشهد كثافات كبيرة، وهو ما يمثل تحديًا للهيئة، موضحًا أن عدد عملاء المعاشات يتجاوز 6 ملايين مواطن، منهم نحو 4 ملايين يصرفون معاشاتهم خلال أول ثلاثة أيام من كل شهر، بينما يتوزع باقي المستفيدين على بقية أيام الشهر.

وأضاف: “يتجاوز عدد المترددين على مكاتب البريد خلال الأيام الثلاثة الأولى من الشهر 4 ملايين مواطن، فيما يتراوح حجم المعاشات التي يتم صرفها خلال هذه الفترة بين 10 و13 مليار جنيه.”

ووجه رسالة إلى أصحاب المعاشات، قائلًا: “في الماضي كان صرف المعاش مرتبطًا بأيام محددة، أما الآن فالمعاشات مرتبطة بحسابات، ويمكن لصاحب المعاش صرف مستحقاته في أي وقت خلال الشهر، سواء من خلال ماكينات الصراف الآلي التابعة للبريد أو فروع البريد أو أي ماكينة صراف آلي تابعة لأي بنك.”

وأوضح أن الهيئة تمتلك "غرفة تحكم" تتابع جميع فروع البريد على مستوى الجمهورية، وعند رصد أي تكدسات يتم التدخل فورًا، من خلال توجيه 130 سيارة بريد متنقلة إلى المناطق الأكثر ازدحامًا لتخفيف الكثافات وتيسير عملية الصرف.

وحول بقاء بعض المبالغ الصغيرة ("الفكة") داخل بطاقات الصراف الآلي وعدم تمكن بعض أصحاب المعاشات من صرفها، أوضح أن هذه المبالغ تظل موجودة في الحساب الجاري للعميل، ولا يتم خصمها، بل تُحتسب لها العوائد وفقًا للشريحة الخاصة بكل حساب.

المعاشات البريد أصحاب المعاشات

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