فقدت السمع والبصر وأجرت 3 عمليات قلب مفتوح.. حكاية مروة محمود الأولى بالثانوية الأزهرية

روت مروة محمود، الأولى على الثانوية الأزهرية من ذوي الهمم، رحلة كفاحها التي توجت بتحقيق المركز الأول، مؤكدة أن الإصرار والإيمان كانا سر تفوقها رغم الصعوبات التي واجهتها منذ طفولتها.

وقالت مروة محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه: "منذ صغري، وفي عمر عام واحد، بدأت معاناتي مع مشكلة في المخ، وخضعت لثلاث عمليات قلب مفتوح، كما فقدت حاستي السمع والبصر، لكنني تمسكت بالأمل في الله وواصلت طريقي حتى تفوقت في دراستي".

النجاح والتفوق

وتابع أن أصعب لحظة مرت بها كانت لحظة انتظار النتيجة، موضحة أن شعورها الأكبر كان أنها لم تُهدر تعب السنوات الماضية، وأن جهودها أثمرت بالنجاح والتفوق.