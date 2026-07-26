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نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نتيجة الثانوية العامة 2026.. درجات المواد ورابط الاستعلام وخطوات الحصول على النتيجة

نتيجة الثانوية العامة 2026
نتيجة الثانوية العامة 2026
محمد غالي

يترقب طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء الأمور إعلان النتيجة رسميا، بالتزامن مع اقتراب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة النهائية داخل الكنترولات، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإتاحتها إلكترونيا خلال الأيام المقبلة.

 نتيجة الثانوية العامة 2026

وتواصل الكنترولات مراجعة أوراق الإجابات وتجميع الدرجات بدقة، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا، قبل اعتماد النتيجة رسميا وإعلانها لجميع الطلاب.

درجات مواد الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم الدرجة النهائية ودرجة النجاح لكل مادة، وجاءت على النحو التالي:

مواد النظام الجديد

اللغة العربية: الدرجة النهائية 80 درجة، والنجاح من 40 درجة.
اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة النهائية 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الكيمياء: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الفيزياء: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الأحياء: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
التاريخ: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الجغرافيا: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الإحصاء: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الرياضيات البحتة: 30 درجة.
الرياضيات التطبيقية: 30 درجة.


اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة النهائية 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.
التربية الدينية: الدرجة النهائية 25 درجة، ويشترط الحصول على 70%للنجاح.
التربية الوطنية: الدرجة النهائية 25 درجة، والنجاح من 12.5 درجة.

ويبلغ المجموع الكلي لطلاب النظام الجديد 320 درجة.

 نتيجة الثانوية العامة 2026

درجات مواد النظام القديم

اللغة الأجنبية الأولى: 50 درجة، والنجاح من 25 درجة.
اللغة الأجنبية الثانية: 40 درجة، والنجاح من 20 درجة.
الفلسفة والمنطق: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
علم النفس والاجتماع: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الجيولوجيا: 60 درجة، والنجاح من 30 درجة.
الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة.
التفاضل والتكامل: 30 درجة.
الاستاتيكا: 30 درجة.
الديناميكا: 30 درجة.

ويبلغ المجموع الكلي لطلاب النظام القديم 410 درجات.

نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

تتيح وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2026 إلكترونيا فور اعتمادها رسميا، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الموقع المخصص لإعلان النتائج، باستخدام رقم الجلوس.

ويشمل بيان النتيجة درجات جميع المواد، والمجموع الكلي، والنسبة المئوية، وحالة النجاح.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2026

للاستعلام عن النتيجة عقب إعلانها، يجب تسجيل البيانات التالية:

اسم الطالب.
رقم الجلوس بصورة صحيحة.
البريد الإلكتروني.
المحافظة التابع لها الطالب.
اختيار الشعبة (علمي علوم – علمي رياضة – الشعبة الأدبية).
تحديد نظام الدراسة (النظام الجديد أو النظام القديم).

وبعد اعتماد النتيجة رسميا، سيتمكن الطلاب من الاطلاع على تفاصيل درجاتهم كاملة، تمهيدا لبدء أعمال تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي الجديد.

الثانوية العامة نتيجة الثانوية العامة 2026 نتيجة الثانوية العامة الثانوية العامة 2026

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