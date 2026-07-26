مفاجأة في العروض.. بدء الطلب المسبق لعملاقي سامسونج Z Fold 8 و Ultra

فتحت شركة "سامسونج" (Samsung) رسمياً باب الحجز المسبق لأحدث أجيال هواتفها الذكية القابلة للطي، والتي تشمل طرازات "جالاكسي زد فولد 8" (Galaxy Z Fold8)، و"جالاكسي زد فولد 8 ألترا" (Galaxy Z Fold8 Ultra)، و"جالاكسي زد فليب 8" (Galaxy Z Flip8)، مرفقة بباقة من العروض والخصومات الاستثنائية للعملاء المتقدمين بالطلبات المبكرة.

تفاصيل عروض الحجز المسبق والتخفيضات المتاحة

وبحسب ما أورده موقع "جي إس إم أرينا" (GSMArena) التقني المتخصص، أتاحت سامسونج عبر متجرها الرسمي ومنافذ البيع الشريكة خيارات ترقية السعة التخزينية مجاناً عند الحجز المسبق؛ حيث يحصل المشترون على سعة 512 جيجابايت بسعر سعة 256 جيجابايت، بالإضافة إلى قسائم شراء فورية تصل قيمتها إلى 200 دولار أمريكي مخصصة للملحقات والإكسسوارات.

وذكر الموقع في تقريره الصادر اليوم أن الشركة قدمت برامج استبدال (Trade-in) مجزية تتيح للمستخدمين خصماً يرتفع إلى 1000 دولار أمريكي عند تسليم أجهزتهم الذكية القديمة، إلى جانب توفير اشتراكات مجانية لفترات محدودة في خدمات الرعاية والصيانة المعتمدة Samsung Care Plus.

الأسعار الرسمية لطرازات Galaxy Z Fold8 وFlip8

وأوضحت البيانات المنشورة بداخل التقرير أن سعر هاتف Galaxy Z Fold8 يبدأ رسمياً من 1899 دولارات أمريكية للنسخة الأساسية، بينما يبدأ سعر طراز Galaxy Z Fold8 Ultra الأكثر تطوراً من 2099 دولارات، في حين يتوفر هاتف Galaxy Z Flip8 بسعر يبدأ من 999 دولارات أمريكية.

وأشار التقرير الفني إلى أن أجهزة السلسلة الجديدة تشهد إقبالاً كبيراً خلال الساعات الأولى لتفعيل طلبات الحجز المسبق، نظراً للترقيات العتادية التي شملت تخفيض السمك والوزن الكلي للهواتف، وتزويدها بأحدث شرائح المعالجة لرفع كفاءة تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

جدول الشحن والتوصيل الميداني للعملاء

وأفاد التقرير الإخباري لموقع GSMArena، بأن سامسونج حددت جدول الشحن والتوصيل الميداني للطلبات المسبقة ليبدأ رسمياً اعتباراً من الأسبوع القادم، تمهيداً للطرح العام للأجهزة في كافة المتاجر ومنافذ التجزئة المعتمدة حول العالم.

وأكدت التحديثات أن العروض الترويجية الحالية وقسائم الشراء المرفقة تقتصر فقط على فترة الحجز المسبق وقبل الانطلاق التجاري الكامل للهواتف بالأسواق المباشرة.